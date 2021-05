Cas de coronavirus en Inde Live News: L’Inde signale moins de 3 lakh nouveaux cas de Covid-19; 3874 décès

L’Inde est aux prises avec une deuxième vague sévère d’infections à coronavirus dans le pays.

Mise à jour en direct de Covid India, cas de coronavirus et couverture en direct en Inde: L’Inde sera-t-elle confrontée à une troisième vague d’infections à coronavirus? Personne ne peut le prédire. Mais si nous suivons les restrictions de Covid-19 et prenons un vaccin, nous pouvons nous attendre à ce que la prochaine vague, si elle survient, sera plus faible. Cependant, l’Inde a commencé à être témoin d’une baisse massive des cas quotidiens de coronavirus. Mercredi, le pays a signalé moins de 3 lakh nouveaux cas de Covid-19, pour la troisième journée consécutive. Le taux de positivité a également baissé. Mais le nombre élevé de décès reste une préoccupation. L’Inde a connu plus de 75000 décès liés aux complications du coronavirus jusqu’à présent ce mois-ci, de loin le plus élevé de tous les mois. Le record précédent était détenu en avril 2021, avec environ 49 000 morts.

Lisez aussi: Attendez-vous à un confinement de Covid-19 à partir d’août, mais un travail sérieux reste à faire, déclare l’expert mondial Bhramar Mukherjee

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a signalé 2 76 070 nouveaux cas de Covid-19 et 3 874 décès au cours des dernières 24 heures. Le pays a signalé moins de 3 cas de lakh pour le quatrième jour consécutif.

Des États / UT comme le Maharashtra, Delhi et le Karnataka, qui étaient jusqu’à il y a quelque temps les plus gros contributeurs au décompte de Covid-19 en Inde, ont commencé à signaler moins de cas, ce qui indique que la pandémie de Covid-19 pourrait diminuer. Cependant, une analyse des données de ce mois-ci a montré que la vague Covid-19 s’est maintenant déplacée vers l’est de l’Inde alors que la région a commencé à signaler davantage de cas tandis que l’ouest de l’Inde, jusqu’à présent l’épicentre de la poussée de Covid-19, a connu une baisse des infections à coronavirus. . Dans le sud, le Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh connaissent une augmentation du nombre de cas de Covid-19, cependant, le Kerala, Telangana et le Karnataka ont commencé à voir une baisse des cas de Covid-19.

Lisez aussi: Enregistrement du vaccin CoWIN pour les 18 ans et plus: l’enregistrement pour la vaccination COVID-19 Inde La phase 3 commence – voici tout ce qu’il y a à savoir

Au milieu de ce Premier ministre, Narendra tiendra une réunion aujourd’hui à 11 heures sur la gestion de Covid-19. Des fonctionnaires du ministère de la Santé de l’Union y participeront. Selon des sources, la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, pourrait assister à la réunion virtuelle avec des fonctionnaires de 54 districts du Bengale occidental.

Alors que le pays tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague d’infections à coronavirus se propageant dans les zones rurales, voici les dernières mises à jour confirmées sur Covid-19 en Inde et dans le monde: