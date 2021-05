Cas de coronavirus Inde Live News: Le PM Modi interagira avec les responsables de l’État et du district sur la gestion de Covid-19 à 11 heures aujourd’hui alors que le virus se propage dans les zones rurales

Bien que le nombre d’infections à coronavirus ait diminué, l’Inde a été témoin de plus de 3 lakh Covid-19 cas par jour au cours des dernières semaines.

Mise à jour en direct de Covid India, cas de coronavirus et couverture en direct en Inde: Doublure d’argent dans la lutte de l’Inde contre la pandémie de Covid-19! Au cours des derniers jours, les infections à coronavirus en Inde ont commencé à diminuer. Le nombre de cas de Covid-19 par jour a plongé plus de 1 cas de lakh – de plus de 4 cas de lakh fin avril à près de 3 cas de lakh aujourd’hui. Cependant, le taux de mortalité élevé de Covid-19 est une préoccupation pour le gouvernement. Le pays a signalé plus de 4000 décès par jour en raison de complications liées aux infections à coronavirus au cours des 10 à 15 derniers jours. Une autre préoccupation est la propagation du virus dans les zones rurales. Selon les données, la deuxième vague d’infections à coronavirus a déjà commencé à se propager dans les zones rurales.

Afin de contenir les infections virales, presque tout le pays est soumis à une sorte de restriction Covid-19, que ce soit le verrouillage ou le couvre-feu. Samedi, le Bengale occidental a imposé un verrouillage. Des États / UT comme l’Uttar Pradesh, Delhi, l’Haryana, l’Himachal Pradesh, le Jammu-et-Cachemire, le Jharkhand, le Chhattisgarh et le Kerala ont prolongé le verrouillage de Covid-19. Le Pendjab a également étendu les restrictions Corona. Autrefois l’épicentre de Covid-19, le Maharashtra resterait sous des restrictions de type lockdown jusqu’au matin du 1er juin. Dans le sud, l’Andhra Pradesh a annoncé lundi un verrouillage complet, prolongeant les restrictions de type lockdown dans l’État jusqu’à la fin du mois de mai. Le Kerala et le Tamil Nadu sont également bloqués.

Au milieu de cela, le Premier ministre Narendra interagira avec des responsables sur le terrain des États et des districts du pays au sujet de leur expérience dans la gestion du coronavirus aujourd’hui (18 mai) à 11 heures. Selon la déclaration publiée par le bureau du Premier ministre (PMO), des responsables du Bihar, de l’Assam, de Chandigarh, du Tamil Nadu, du Karnataka, de l’Uttarakhand, du Madhya Pradesh, de Goa, de l’Himachal Pradesh et de Delhi assisteront à la réunion.

Beaucoup de ces districts ont connu une forte augmentation des cas et une infection généralisée. Au cours de l’interaction, les responsables partageront certaines meilleures pratiques, en plus des suggestions et recommandations pour poursuivre la bataille en cours contre Covid-19, en particulier dans les zones semi-urbaines et rurales, a indiqué un communiqué.

Alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague d’infections à coronavirus, voici les dernières mises à jour confirmées sur Covid-19 en Inde et dans le monde: