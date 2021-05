Cas de coronavirus Inde Live News: L’Inde rapporte moins de 3 cas de Covid-19 lakh pour le 6ème jour consécutif; Plus de 4000 morts

L’Inde a franchi 19 crores de couverture vaccinale cumulative contre l’infection à coronavirus.

Verrouillage du coronavirus et extension du couvre-feu en direct, cas de Covid-19 et décès en Inde Mises à jour en direct: L’Inde a signalé moins de 3 lakh de nouvelles infections à coronavirus pour un sixième jour consécutif. Le pays a enregistré 257299 nouveaux cas de COVID-19 et 4194 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé publiées samedi. Avec les nouveaux cas, le décompte de Covid-19 en Inde est passé à 2,62,89,290. Le taux global de positivité a poursuivi sa descente; il est tombé à 12,59% vendredi. Pas moins de 303 districts ont connu une baisse du taux de positivité, contre 210 districts la semaine précédente, ce qui suggère que le pire de la deuxième vague Covid-19 est peut-être passé. Cependant, le nombre de morts reste supérieur à 4 000.

Dans l’intervalle, l’Inde a franchi le cap des 19 crores de la couverture vaccinale cumulative. Dont 10 états représentent plus de 66%. L’Uttar Pradesh, le Maharashtra et le Rajasthan sont en tête de liste en matière de couverture vaccinale, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague d’infections à coronavirus, voici les dernières mises à jour confirmées sur Covid-19 en Inde et dans le monde: