Cas de Covid-19 en Inde en direct: Décès de coronavirus en Inde aujourd’hui, enregistrement du vaccin Covid-19 sur les mises à jour en direct de CoWin, cas de coronavirus State-Wise en Inde, Coronavirus Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh Lockdown Guidelines Pénurie d’oxygène dans les États

Suite à un pic record de cas de coronavirus, plusieurs États sont confrontés à une grave pénurie d’oxygène. (Fichier photo)

Mises à jour en direct des cas de Covid-19 et du nombre de décès en Inde: L’Inde a enregistré plus de 3 lakh cas de Covdi-19 pour le troisième jour consécutif. Selon les données publiées par le ministère de la Santé de l’Union, 3 46 786 nouveaux cas et 2 624 décès ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Avec cela, le total Covid de l’Inde a atteint 1,66.10481. Le pays a jusqu’à présent signalé 1 89 544 décès.

Suite à un pic record de cas de coronavirus, plusieurs États sont confrontés à une grave pénurie d’oxygène. De nombreux hôpitaux envoyaient des SOS alors qu’ils luttaient avec des niveaux dangereusement bas d’approvisionnement en oxygène, à la suite de quoi les chemins de fer ont décidé de faire fonctionner des trains “ Oxygen Express ” pour transporter de l’oxygène médical liquide et des bouteilles d’oxygène à travers le pays. Un train avec trois camions-citernes d’oxygène médical liquide a atteint l’Uttar Pradesh ce matin.

«Deux camions d’oxygène médical sont arrivés à Lucknow vers 6 h 30 tandis qu’un camion a été déchargé à Varanasi. Chaque camion a une capacité de 15 000 litres d’oxygène médical », a déclaré le secrétaire en chef supplémentaire (Accueil) Awanish Kumar Awasthi, cité par l’agence de presse PTI.

Auparavant, le Premier ministre Narendra Modi a tenu une réunion virtuelle avec les principaux fabricants d’oxygène du pays. Il a également tenu une réunion avec les principaux ministres des États à forte charge. Les ministres en chef du Maharashtra, du Chhattisgarh, de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, de Delhi et du Kerala étaient parmi ceux qui ont assisté à la réunion.