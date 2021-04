Cas de Covid-19 en Inde en direct: taux de mortalité par coronavirus en Inde aujourd’hui, enregistrement des vaccins de troisième phase en direct, cas de Covid-19 étatique en Inde, pénurie d’oxygène à Delhi, Punjab, Haryana, nouvelles règles de verrouillage, vaccination gratuite à Delhi, Rajasthan , Uttar Pradesh

Plusieurs États ont signalé des décès de patients en raison d’une pénurie d’oxygène médical au cours des derniers jours. (Source de la photo: PTI)

Cas de coronavirus (Covid-19) et nombre de morts en Inde Mise à jour en direct: Sans relâche dans la deuxième vague, le Centre a demandé à tous les États et territoires de l’Union (UT) de prendre des mesures strictes au niveau local pour briser la chaîne de l’infection à coronavirus. Dans une communication à tous les États et UT, le gouvernement a déclaré qu’il devait mettre en œuvre un cadre de confinement intensif, local et ciblé. Compte tenu du pic sans précédent, plusieurs États ont déjà commencé à imposer des restrictions plus strictes, le Karnataka annonçant une fermeture de 14 jours. Delhi et Jharkhand ont déjà annoncé de telles restrictions et plusieurs autres États veillent à l’application stricte du couvre-feu nocturne et des restrictions de type verrouillage.

Le gouvernement a également exhorté les gens à se faire vacciner pendant la troisième phase de la campagne de vaccination et à observer le comportement approprié de Covid-19. Le gouvernement a élargi la campagne de vaccination en permettant à toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner à partir du 1er mai.

Pendant ce temps, le Centre a assuré qu’il y avait un stock adéquat d’oxygène et que les problèmes liés au transport étaient en train d’être résolus. «Il n’y a absolument pas lieu de paniquer pour l’oxygène», a déclaré le secrétaire supplémentaire du ministère de l’Intérieur Piyush Goyal. L’assurance vient alors que plusieurs États ont signalé des décès de patients en raison d’une pénurie d’oxygène médical au cours des derniers jours. Le gouvernement a déjà interdit l’utilisation de l’oxygène liquide à des fins non médicales. Cependant, il a plus tard permis aux ampoules et aux flacons, aux forces pharmaceutiques et de défense d’utiliser le produit.

Suivez notre blog en direct pour toutes les nouvelles liées aux coronavirus.