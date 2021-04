Cas de Covid-19 en Inde en direct: taux de mortalité par coronavirus en Inde aujourd’hui, nouvelles en direct sur l’enregistrement de la troisième phase du vaccin Covid-19, cas de coronavirus selon l’État en Inde, pénurie d’approvisionnement en oxygène à Delhi, Uttar Pradesh, nouvelles règles de verrouillage à Delhi, Maharashtra, Karnataka , Uttar Pradesh

Dans le but de rendre l’oxygène disponible pour les patients Covid-19, le Centre a interdit l’utilisation de l’oxygène liquide à des fins non médicales. (Image représentative: PTI)

Cas de coronavirus (Covid-19) et nombre de morts en Inde Mise à jour en direct: L’Inde connaît une grave pénurie d’oxygène, le pays signalant plus de 3 lakh cas de Covid-19 par jour au cours des derniers jours. Plusieurs pays ont assuré un soutien à l’Inde pour aider à sauver des vies dans un contexte de flambée dévastatrice d’infections à coronavirus. Dans une démarche qui peut offrir un soulagement immédiat, les États-Unis ont expédié plus de cinq tonnes de concentrateurs d’oxygène.

Le président américain Joe Biden et le vice-président Kamala Harris ont également assuré l’approvisionnement immédiat en équipement médical de sauvetage nécessaire. «Tout comme l’Inde a envoyé une aide aux États-Unis alors que nos hôpitaux étaient sous tension au début de la pandémie, nous sommes déterminés à aider l’Inde en cas de besoin», a déclaré Biden dans un tweet.

Dans le but de rendre l’oxygène disponible pour les patients Covid-19, le Centre a non seulement demandé aux unités de fabrication de maximiser leur production, mais a également interdit l’utilisation d’oxygène liquide à des fins non médicales. Il gère déjà des trains spéciaux pour fournir de l’oxygène aux États les plus touchés.

Pendant ce temps, les experts estiment que la thésaurisation de l’injection de remdesivir et de l’oxygène crée la panique et leur pénurie sur le marché.

Suivez notre blog en direct pour découvrir les derniers développements liés à Covid-19.