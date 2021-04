Cas de Covid-19 en Inde: le pays ne peut pas se vacciner pour sortir de la dernière vague

L’Inde est confrontée à une crise croissante de Covid-19 un an après son entrée dans l’un des verrouillages les plus stricts au monde.

Mais cette fois-ci, les autorités hésitent à réimposer un ordre de rester à la maison à l’échelle nationale. Ajoutez à cela une campagne de vaccination agitée et la propagation de nouvelles variantes de virus, et l’avenir immédiat de l’Inde semble sombre.

Pendant près d’une semaine, le pays a enregistré plus de 200000 cas de coronavirus par jour – l’un des taux les plus élevés au monde, bien qu’il soit probablement toujours sous-dénombré. Une pénurie de lits et d’oxygène met à rude épreuve les systèmes de soins de santé, en particulier dans des villes comme Mumbai et Delhi.

Les gens utilisent les médias sociaux dans le but de collecter des soins et de partager des rapports de personnes allant d’un hôpital à l’autre à la recherche d’un traitement. Les décès quotidiens ont également augmenté, dépassant plus de 1700 mardi, et les crématoriums ne peuvent pas suivre le nombre de corps.

Un enchevêtrement de facteurs alimente probablement la flambée, ce qui rend difficile de déterminer exactement ce qui se passe. «Beaucoup d’entre nous se grattent encore la tête à ce sujet. Il n’y a aucune preuve concrète », m’a dit Manoj Mohanan, professeur agrégé de politique publique, d’économie et de santé mondiale à l’Université Duke. «Ce que nous savons, ce sont quelques pièces du puzzle.»

Les pièces du puzzle comprennent une baisse des cas au début de l’année et la promesse de la campagne de vaccination, qui ont pu donner au public et même aux fonctionnaires un faux sentiment de sécurité. En plus de cela, il y a eu une fatigue générale avec les restrictions de Covid-19, qui se sentaient particulièrement lourdes lorsque les cas étaient à la baisse.

Les gens ont commencé à se relâcher sur des choses telles que le port de masque et la distanciation sociale. Beaucoup ont commencé à reprendre quelque chose comme une vie normale, en assistant à des mariages et à d’autres célébrations.

«Il y avait un sentiment de relaxation tant chez les décideurs publics que dans le grand public, et il y avait une baisse notable du comportement approprié à Covid», m’a dit Chandrakant Lahariya, un expert des politiques publiques et des systèmes de santé à Delhi.

Les rassemblements de masse ont renforcé la perception selon laquelle l’Inde a vaincu le virus – et ont probablement intensifié une partie de la propagation. Des millions de pèlerins se sont rassemblés le long du Gange dans le cadre de Kumbh Mela, un festival hindou majeur en Inde et l’un des plus grands rassemblements religieux au monde.

Un an après le début de la pandémie, certains États indiens organisent également des élections locales, qui s’annoncent comme un test politique pour le Premier ministre Narendra Modi et son nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP). Modi et d’autres responsables du BJP ont organisé d’énormes rassemblements politiques tout au long de la campagne, généralement avec des foules sans masque rassemblées. Son opposition n’a pas non plus suivi exactement les protocoles de Covid.

«Le sentiment public est celui du déni, de la fatigue et de la reddition fataliste», m’a dit Bhramar Mukherjee, biostatisticien et épidémiologiste à l’Université du Michigan, dans un courriel.

Les experts sont également préoccupés par la propagation de nouvelles variantes, bien que l’on ne sache pas encore comment ces nouvelles souches provoquent le pic ou si elles sont plus transmissibles ou plus mortelles.

Mais comme l’a dit Mukherjee, plus le virus se propage, plus il change. Et ces changements rendent potentiellement Covid-19 plus difficile à contenir.

Le défi d’essayer de combattre cette deuxième vague: fatigue et frustration

Pour ralentir sa première vague Covid-19 en mars dernier, l’Inde a imposé l’un des verrouillages les plus agressifs au monde. Un an après le début de la pandémie, il est peu probable que l’Inde poursuive cette voie. «Les verrouillages massifs ne sont plus faisables, et c’est devenu politiquement intenable», m’a dit Mohanan de Duke. «Ce n’est donc pas quelque chose qu’ils peuvent raisonnablement faire.

Le premier verrouillage a frappé l’économie indienne et les dirigeants politiques craignent probablement le retour de restrictions plus radicales. Modi a déclaré cette semaine que même les États devraient utiliser les verrouillages en dernier recours et se concentrer plutôt sur les «zones de micro-confinement».

Mais comme certains États et villes sont confrontés à une crise aiguë, il reste peu d’options pour essayer d’endiguer la propagation du virus. À Delhi, où le taux de test de positivité est de près d’un quart de la population, les autorités ont imposé un arrêt d’une semaine avec un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin. Les autorités ont déclaré que les autorités seraient condamnées à une amende si elles quittaient leurs maisons.

L’État du Maharashtra, où se trouve Mumbai, a imposé des mesures strictes pendant 15 jours, y compris un couvre-feu et des restrictions sur tous les services sauf les services essentiels. “Je ne parle pas d’un verrouillage pour l’instant, mais de restrictions strictes”, a déclaré le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, lors d’une conférence de presse annonçant les changements, a rapporté la BBC.

Même sans un verrouillage complet, les nouvelles restrictions créeront des difficultés économiques supplémentaires.

Une enquête du Pew Research Center estime que le coronavirus a poussé 32 millions de personnes en Inde hors de la classe moyenne en 2020, et une deuxième vague menace d’infliger encore plus de dégâts. Cela est particulièrement vrai dans les régions qui dépendent fortement des services financiers et des industries de l’hôtellerie – comme Mumbai, où de nombreuses entreprises de ce type sont maintenant fermées en raison de la hausse du Covid-19.

C’est quelque chose dont les autorités sont parfaitement conscientes: “Je sais que le pain et le beurre sont importants”, a déclaré Thackeray lors de la même conférence de presse, “mais sauver des vies est important.”

L’Inde ne peut pas se vacciner pour sortir de cette vague

Le Premier ministre Modi a déclaré cette semaine qu’à partir du 1er mai, toute personne âgée de plus de 18 ans sera autorisée à se faire vacciner. Mais l’élargissement de l’éligibilité ne résout pas certains des autres problèmes de vaccination en Inde.

Le programme de vaccination de l’Inde a commencé avec de grandes promesses, compte tenu de l’expérience de l’Inde en matière de campagnes de vaccination et de son avantage en tant que l’un des principaux fabricants des doses.

Le Serum Institute of India était déjà le plus grand fabricant de vaccins au monde et sa production est désormais essentielle dans l’effort mondial de vaccination Covid-19. Il a été contracté pour produire des milliards de doses du vaccin AstraZeneca – à la fois pour lui-même et pour le reste du monde.

En lançant sa propre campagne de vaccination, l’Inde a fait don de ses vaccins aux pays voisins, une manifestation majeure de la diplomatie vaccinale. L’Institut du sérum a également conclu un contrat avec Covax, l’effort multilatéral de fourniture de vaccins, pour fabriquer plus d’un milliard de doses de vaccin.

Beaucoup des pays les plus pauvres du monde dépendent de ces expéditions, qui sont maintenant retardées en raison de la demande de l’Inde. Les problèmes rencontrés dans les usines d’AstraZeneca en Europe ont également signifié que des pays plus riches comme le Royaume-Uni et le Canada ont conclu des accords avec le Serum Institute, et ils constatent également des retards dans la livraison des vaccins.

Mais le déploiement de l’Inde a été lent et, comme l’a dit Mukherjee, l’Inde a vraiment raté sa fenêtre d’opportunité pour accélérer les vaccinations alors que les cas étaient faibles plus tôt cette année. À ce jour, un peu plus de 120 millions de doses de vaccin ont été administrées dans le pays. Cela semble beaucoup, jusqu’à ce que vous considériez que le pays s’est fixé l’objectif ambitieux de vacciner 330 millions de personnes d’ici l’été. Seul environ 1 pour cent de la population est entièrement vacciné.

Et certaines régions de l’Inde ont commencé à voir les stocks de vaccins se tarir, les forçant à fermer les sites de vaccination. Aujourd’hui, le gouvernement indien tente désespérément d’importer des vaccins pour renforcer ses approvisionnements. Il a donné une approbation d’urgence générale à la plupart des vaccins étrangers et devrait recevoir environ 850 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V.

Cependant, plus de doses ne sont pas une panacée. Il est beaucoup plus difficile d’intensifier massivement une campagne de vaccination dans un pays qui patauge déjà à cause d’une crise sanitaire. Les mêmes infirmières ou techniciens déployés pour vacciner les personnes sont souvent les mêmes personnes qui doivent s’occuper des patients Covid ou effectuer des tests Covid-19 et la recherche de contrats.

Cela pourrait intensifier la poussée de Covid, ce qui pourrait bloquer encore plus la campagne de vaccination, créant un cycle dangereux.

«Je crains que l’infrastructure de santé doive désormais prendre en charge les tests, l’hospitalisation et la vaccination», a déclaré Mukherjee.

Même si l’Inde peut trouver un équilibre entre l’urgence Covid et les vaccinations, l’Inde ne pourra pas simplement vacciner pour sortir de cette crise Covid-19. Cela nécessitera des mesures de santé publique, les mêmes politiques que les fonctionnaires savent fonctionner: des choses comme le masquage, la distanciation sociale, éviter les rassemblements de masse.

«Tout le monde savait qu’il y aurait une deuxième vague», a déclaré Lahariya, l’expert en santé publique en Inde. «Ce qu’ils ne savaient pas que quand cette vague arriverait, combien de temps durerait-elle et quel en serait l’effet.»

«Nous sommes dans la deuxième vague maintenant», a-t-il poursuivi. «Il est donc temps de faire tout ce qui a été fait dans le passé.»