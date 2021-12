Cas de Covid dans ma région MAPPED : Quel est le numéro R où j’habite ? Dernière liste complète | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Royaume-Uni compte désormais avec deux variantes dangereuses, Omicron et Delta, la première en train de se diriger vers la domination. Plus tôt cette semaine, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que jusqu’à 200 000 nouveaux cas pourraient circuler dans la communauté chaque jour. Alors que les deux variantes aggravent une situation désastreuse, les données du gouvernement ont dévoilé les zones qui subissent le plus de cas.

Quel est le numéro Covid R dans ma région ?

La récente séquence de records a eu un effet d’entraînement sur le taux R du pays.

Le chiffre, qui mesure le taux de croissance du virus dans la population, s’est établi à 1,0 à 1,2 dans toute l’Angleterre.

Certains ont des taux considérablement plus élevés, en particulier là où Omicron a planté ses racines.

Les données du gouvernement ont révélé quelles zones ont les taux de Covid les plus bas et les plus élevés, exposant des variations importantes.

Le Yorkshire, les Midlands, le Nord-Est et le Nord-Ouest ont un taux R enregistré de 0,9 à 1,1 ; le plus bas du pays.

Londres, où les gens sont les plus concentrés, a de loin le plus élevé.

La capitale a un taux R de 1,1 à 1,3, selon les derniers chiffres.

La liste complète des taux R régionaux se lit comme suit :

Est de l’Angleterre : 1,0 à 1,2Londres : 1,1 à 1,3Midlands : 0,9 à 1,1Nord-Est et Yorkshire : 0,9 à 1,1Nord-Ouest : 0,9 à 1,1Sud-Est : 1,0 à 1,2Sud-Ouest : 0,9 à 1,1

Les dernières lectures du taux R sont survenues alors que les responsables suivent Omicron à travers le Royaume-Uni.

Ils pensent qu’il est désormais dominant à Londres, qui a la proportion la plus élevée des 14 909 cas détectés jusqu’à présent.

Des données récentes suggèrent qu’il représente environ 74% des cas de Covid de la ville.

Les personnes vivant dans la ville, selon les experts, sont actuellement plus susceptibles d’attraper Covid que le simple rhume.

Tim Spector, le professeur derrière l’application de suivi des symptômes du coronavirus ZOE, a déclaré que les symptômes du rhume et de Covid ont désormais plus en commun qu’autrement.

S’adressant au Guardian, il a déclaré que les caractéristiques de Covid – qui comprenaient autrefois la toux, la fièvre et la perte de l’odorat et du goût – sont désormais « en minorité ».

Les symptômes de Covid sont désormais beaucoup plus proches du rhume, a-t-il ajouté, déclarant qu’à Londres, où les taux de cas sont plus élevés, Covid est le virus saisonnier dominant.

Il a ajouté que la ville a vu des cas doubler « tous les deux jours et demi » par rapport à ailleurs.