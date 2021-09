Cas de Covid longs plus élevés pendant la 2ème vague: voici comment l’Ayurveda peut vous aider à vaincre le Covid long

Les symptômes qui persistent même des mois après l’infection à Covid-19 comprennent la fatigue, l’essoufflement, la toux, les douleurs thoraciques et les troubles liés à la digestion.

Même si les cas de coronavirus ont diminué dans le pays, ceux qui ont contracté la maladie mortelle au cours des derniers mois sont toujours confrontés à de graves problèmes de rétablissement et souffrent de ce qu'on appelle le " long Covid ". L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également mis en évidence le sort des personnes qui subissent les séquelles du coronavirus, y compris en Inde où le nombre de patients qui ont lutté contre « Long Covid » a presque quadruplé au cours de la deuxième vague, l'Indien Express signalé.

Le Dr J Hareendran Nair, fondateur et médecin, Pankajakasthri Herbals India Private Ltd a déclaré à l’Indian Express que si des études sur « Long Covid » sont en cours dans toutes les régions du monde, les gens ont également recours à divers moyens pour soulager leur détresse post-Covid . Le Dr Nair a également déclaré que l’Ayurveda disposait de nombreux traitements pour se débarrasser des complications post-Covid. Les mesures suggérées par le Dr Nair pour obtenir un soulagement durable des complexités de Covid-19 sont les suivantes.

1. Même après la guérison du coronavirus, il est conseillé à tous les patients de prendre une période de repos supplémentaire pendant quelques semaines et de ne pas s’exercer sur une activité physique ou mentale.

2. Il faut rester suffisamment hydraté et consommer des vitamines et des minéraux essentiels tels que le zinc, la vitamine C et la vitamine B, entre autres, pour lutter contre la faiblesse et la léthargie restantes. En termes diététiques, ces patients devraient consommer du riz, des légumes à feuilles, des soupes, du gingembre, de l’ail, du poivre, du curcuma, des tomates, entre autres.

3. Pour les patients aux prises avec des problèmes respiratoires même quelques jours après leur rétablissement de Covid-19, le Dr Nair a suggéré des asanas de pranayama et de yoga pour retrouver la force de leurs poumons et se débarrasser de la fatigue corporelle.

4. Étant donné que les organes respiratoires, y compris les poumons, ont été principalement ciblés par le virus, quelques patients souffrent également d’éternuements, de sinusites et de rhumes habituels au lendemain de leur rétablissement Covid-19. Ces patients devraient inclure des formulations ayurvédiques telles que le poivre noir, le poivre long indien, le gingembre sec et la cardamome dans leur alimentation pour se débarrasser de ces maladies.

