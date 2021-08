CAS DE COVID PARMI LA SURGE « VACCINÉ » ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Les « cas » de « COVID-19 » parmi les « vaccinés » ont bondi ces dernières semaines, mais les « responsables » et la classe dirigeante ne sont pas concernés. Ils ne se soucient absolument pas que quelqu’un tombe malade, ils ont juste besoin que tout le monde tire et cela est devenu brutalement évident au cours des 6 dernières semaines environ.

Rappelez-vous, le CDC a discrètement admis que le COVID-19 est synonyme de rhume. Cela signifie, à toutes fins utiles, que les deux sont identiques. Les tests PCR ne peuvent pas différencier. Couplé à l’admission de la FDA que COVID-19 n’a pas été isolé (Page 43 sur 80 2ème paragraphe 2ème phrase. nous avons maintenant plus qu’assez de preuves pour montrer qu’il s’agissait d’un énorme canular à grande échelle dans lequel tous les gouvernements de la planète étaient impliqués. Et il semble que tout tourne autour de ce plan.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La menace de la classe dirigeante : se faire vacciner, sinon !

cela signifie que depuis un an et demi, les rhumes et la grippe ont été diagnostiqués comme Covid.

Maintenant que les «cas» parmi ceux qui ont pris le «vaccin» faussement étiqueté continuent d’augmenter, les médias grand public et les dirigeants ont du mal à faire passer cela pour la faute de ceux qui ont choisi de ne pas tirer. Ils continuent d’essayer cependant. Il existe de nombreuses suggestions subliminales selon lesquelles ceux qui attrapent un rhume après avoir été vaccinés devraient blâmer ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Bien que cela n’ait aucun sens logiquement, les esclaves soumis au lavage de cerveau semblent penser que blâmer toute personne que la télévision leur dit être le problème aidera en quelque sorte à convaincre les gens de se faire tirer dessus.

Si les « vaccins » « fonctionnent », pourquoi tant de vaccinés reçoivent-ils toujours le COVID ?

Le fait que ces personnes tombent toujours malades après avoir reçu l’injection, puis accusent celles qui ne l’ont pas encore fait est une raison de plus pour que celles qui ne l’ont pas été ne soient pas « vaccinées ».

Même le chirurgien général de l’ancien président Donald Trump, Jerome Adams, a déclaré que cette augmentation des cas parmi les vaccinés est la faute des non vaccinés, et s’ils nous enferment à nouveau, blâmez les personnes qui continuent de refuser de recevoir le vaccin.

Chef de l’opération Warp Speed ​​: l’objectif est de vacciner la population américaine d’ici 2021

«Plus d’atténuation est à venir. Qu’il s’agisse de masques, de fermetures ou que vos enfants doivent retourner à l’apprentissage virtuel, cela arrive », a déclaré dimanche le responsable de l’administration Trump et l’expert médical de WISH/TV Indianapolis à CBS « Face the Nation ».Et cela vient parce que cette pandémie devient à nouveau incontrôlable. Et ça devient incontrôlable parce que nous n’avons pas assez de personnes vaccinées. ” -CNN