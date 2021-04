Cas de crise de Covid: SC permet à Harish Salve de se retirer en tant qu’amicus

Jeudi, la Cour suprême a pris connaissance suo moto des plusieurs audiences de la Haute Cour en cours concernant la préparation à Covid-19 à travers le pays et a publié un avis au Centre, aux États et aux UT sur la fourniture des soins essentiels de Covid, tels que l’oxygène et les médicaments.

Vendredi, la Cour suprême a autorisé l’avocat principal Harish Salve à se retirer en tant qu’amicus curiae dans l’affaire suo motu liée à la gestion de la crise et à l’approvisionnement en produits de première nécessité pour Covid tels que l’oxygène et les médicaments à travers le pays.

Un banc spécial dirigé par le juge en chef de l’Inde, SA Bobde, qui a démissionné vendredi, et les juges LN Rao et S Ravindra Bhat, a accordé au Centre le temps de répondre et a publié l’affaire pour une nouvelle audience mardi.

Cependant, les juges ont frappé certains grands avocats pour avoir fait des déclarations sur son ordonnance adoptée jeudi. «Vous nous avez imputé des motifs sans lire notre ordonnance», a déclaré le banc à l’avocat principal Dushyant Dave, qui comparaissait dans l’affaire. “Nous sommes également peinés de lire ce que certains avocats chevronnés ont à dire sur la nomination de Salve comme amicus dans l’affaire”, a déclaré le banc, ajoutant qu’il s’agissait d’une “décision collective” de tous les juges du banc.

«Nous n’avons jamais dit un mot et n’avons pas arrêté les CH. Nous avons demandé au Centre d’aller aux CH et de leur faire rapport. De quel genre de perception parlez-vous? » le juge Bhatt a déclaré à Dave, qui a déclaré que «tout le pays pensait que vous allez transférer (les affaires des CH au SC)».

Plusieurs avocats chevronnés, dont Dave, avaient exprimé leurs perceptions sur l’intervention soudaine de la magistrature jeudi, prenant connaissance suo motu de la question alors que six CH à travers le pays entendaient les affaires. Ils ont fait remarquer que la cour suprême n’aurait pas dû perturber la procédure de HC et même essayé de transférer les affaires à elle-même.

«Les CH ont passé certaines commandes qui peuvent avoir pour effet d’accélérer et de hiérarchiser les services à un certain groupe de personnes et de ralentir la disponibilité de ces ressources pour certains autres groupes, que les groupes soient locaux, régionaux ou autres», a déclaré le SC dans son ordre est passé jeudi.

Pendant ce temps, le banc a permis à Salve de se récuser après que l’avocat principal a déclaré: «Le pays est en haleine. Il s’agit de l’une des affaires les plus délicates que le tribunal traitera jamais. Je ne veux pas que l’on reprenne sous l’ombre que j’ai été nommé amicus parce que je connais le CJI », a déclaré Salve, ajoutant que« nous sommes arrivés à une situation où nous devons considérer ce qu’est le récit. Nous avons perdu l’élégance, le récit ».

