Cas de la “ boîte à outils Covid-19 ”: la cellule spéciale de la police de Delhi effectue des recherches dans les bureaux de Twitter à Delhi et à Gurugram

(Courtoisie d’image: Twitter / ANI)

Cas de la “ boîte à outils Covid-19 ”: les équipes de la cellule spéciale de la police de Delhi ont effectué des recherches dans les bureaux de Twitter à Delhi et à Gurugram dans le cadre de l’enquête sur la “ boîte à outils ”, ont déclaré lundi des responsables au PTI.

ANI a rapporté que l’équipe de la cellule spéciale de la police de Delhi effectuait ces recherches dans les bureaux de Twitter Inde situés dans la région de Lado Sarai, au sud de Delhi, et dans d’autres locaux situés à Delhi et à Gurugram.

Auparavant, il avait été rapporté que la cellule spéciale de la police de Delhi avait envoyé un avis à Twitter dans le cadre d’une enquête sur une plainte concernant la prétendue “ boîte à outils ” du COVID-19 et avait demandé des éclaircissements au site de micro-blogging pour classer un tweet lié par BJP. chef Sambit Patra comme «manipulateur».

#WATCH | Équipe de la cellule spéciale de la police de Delhi effectuant des recherches dans les bureaux de Twitter Inde (à Delhi et à Gurugram) Visuels de Lado Sarai. pic.twitter.com/eXipqnEBgt – ANI (@ANI) 24 mai 2021

La police de Delhi PRO Chinmoy Biswal a été citée en disant qu ‘«il semble que Twitter possède des informations qui ne sont pas connues de la police. Et ces informations sont pertinentes pour l’enquête. »

Plus de détails attendus.

