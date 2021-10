Cas de Mizoram Covid-19 : recherche de contacts agressifs derrière la montée subite ; le gouvernement de l’État publie de nouvelles directives ; vérifier les détails

Le gouvernement du Mizoram a imposé vendredi de nouvelles directives Covid-19. (Image PTI)

Même avec la moyenne nationale de Covid-19 sous contrôle, un petit village du Mizoram est confronté à un nombre disproportionné de cas, dont 16% appartiennent à des personnes âgées de 1 à 10 ans. La prévalence du Covid chez les enfants de cette ville est étonnamment deux fois supérieure à la moyenne nationale mais sans cas grave.

Eric Zomawia, directeur, Mission nationale de la santé, Mizoram a informé l’Indian Express que les épidémies se sont produites dans les orphelinats et les pensionnats parmi les moins de 18 ans car ils ne sont pas vaccinés et en ont marre de se conformer au comportement approprié de Covid-19.

Le Mizoram a été confronté à un plus grand nombre de cas de Covid et se trouve régulièrement dans les cinq États avec de nouvelles infections aux côtés d’États plus grands et densément peuplés comme le Kerala et le Maharashtra.

Le Mizoram a connu sa plus forte augmentation en une seule journée de 1 846 cas la semaine dernière et la positivité oscille autour de 31,77 %, bien au-dessus de la moyenne nationale de 1,42 %. En septembre, l’État a été témoin de 32 000 cas, soit une augmentation de 60% par rapport aux chiffres d’août. L’État a 8 pour cent de vaccin convergent avec la première dose tandis que 63 pour cent est entièrement vacciné. Une équipe centrale devait être envoyée dans l’État pour évaluer la situation, a rapporté PTI.

Ce qui explique la flambée des cas de Covid-19 au Mizoram

Le Dr Pachuau Lalmalsawma, agent nodal d’État du Programme intégré de surveillance des maladies et le ministre de la Santé R Lalthanglian, ont tous deux attribué le plus grand nombre de cas aux tests agressifs et à la recherche des contacts dans l’État. Le ministre de la Santé Lalthangliana a informé que l’État avait effectué des tests de masse avec l’aide des forces de police, uniques aux autres États, pour rechercher des cas dans tous les coins de l’État.

Le Dr Lalmalsawma a déclaré que la recherche des contacts est également étendue aux enfants. Les membres de la famille d’une personne positive au Covid-19 dont le test est négatif sont également mis en quarantaine pendant trois jours avant d’effectuer un autre test RT-PCR.

L’État mène également des « recherches actives de cas » dans les zones restreintes en visitant une maison à l’autre afin que personne ne soit oublié. Il a en outre attribué la coopération des personnes les aidant à trouver de nouveaux cas à «l’éthique Mizo» qui discipline la communauté.

Non seulement le département de la santé, mais les organisations de la société civile et les ONG qui travaillent au niveau local et villageois assurent également la recherche des contacts et l’exécution des ordonnances liées à Covid. De plus, le verrouillage prolongé dans l’État, même lorsque le reste du pays a commencé à se déverrouiller alors que la première vague refluait, s’est avéré contre-productif. “C’est comme un verrouillage de record du monde”, a déclaré un responsable.

Les restrictions ont été si soigneusement mises en œuvre que le Mizoram est resté le seul État de l’Inde jusqu’en octobre 2020 à n’avoir enregistré aucun décès pendant la pandémie. Mais les mesures strictes ont permis à une grande partie de la population de devenir également vulnérable à Covid-19 sans acquérir une immunité naturelle. Lalmalsawma a déclaré que les tests de masse dans les régions montrent que la plupart des gens ne sont pas « immunisés » contre le virus.

Pour un autre responsable, les restrictions strictes, le maintien des zones de confinement en place pendant des semaines et la recherche agressive des contacts ont fait développer un sentiment de fatigue aux gens. L’État a ordonné la mise en quarantaine à domicile pour les patients asymptomatiques, mais désormais avec une facilité de restrictions, la quarantaine à domicile sera également introduite pour les patients symptomatiques.

Le seul point positif pour l’État doté d’une infrastructure de santé inadaptée était que tous les cas étaient bénins et que les décès n’étaient pas nombreux. Avec 313 décès, le taux de mortalité est de 0,03 %. Dans la première vague, l’Etat disposait de 140 lits et de 13 lits en soins intensifs, a indiqué le ministre de la Santé. C’est maintenant 307 lits et 34 lits de soins intensifs.

L’État ne possède également qu’un seul grand hôpital – le Zoram Medical College, géré par le gouvernement, avec un laboratoire de test RT-PCR. En dehors de cela, il existe un réseau de plus de 400 centres de soins communautaires Covid et de 18 centres de santé Covid dédiés dans les districts.

Pendant ce temps, le comité de gestion Covid de l’État, lors d’une réunion, a examiné sa stratégie de test et ses restrictions de verrouillage. Le gouvernement de l’État a publié de nouvelles directives COVID-19 avec quelques assouplissements supplémentaires pour y faciliter les activités économiques et autres.

Le nouvel ordre, en vigueur du 3 au 16 octobre, permettra la réouverture des églises dans la zone AMC touchée par COVID-19 et également dans d’autres parties de l’État uniquement le dimanche et le sabbat (samedi) pendant la journée avec une capacité de 50 pour cent. . Les écoles et autres établissements d’enseignement supérieur resteront fermés, mais les instituts de formation seront autorisés à rouvrir avec 50 % de places assises dans la capitale de l’État, selon l’ordonnance. Les rassemblements sociaux ou publics sont également désormais autorisés dans la zone AMC avec un nombre limité de participants.

