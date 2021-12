cas de restrictions en chef du NHS de covid ont | Royaume-Uni | Des nouvelles

La déclaration intervient alors que la Grande-Bretagne est aux prises avec l’une de ses pires formes de Covid-19 infection. Jeudi, les cas quotidiens confirmés de Covid au Royaume-Uni ont atteint un nouveau record avec 189 213 signalés au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de personnes hospitalisées et de décès a également augmenté, selon les données partagées par le gouvernement.

Le nombre de patients infectés par le virus est passé à 11 452 hier en Angleterre, le plus élevé depuis février et en hausse de 61% en une semaine.

Cependant, les chefs du NHS pensent que le Royaume-Uni n’a toujours pas dépassé le seuil des nouvelles restrictions Covid-19.

Chris Hopson, le chef des fournisseurs du NHS, a déclaré au Times : « Les directeurs généraux de Trust disent que nous devrions être prudents en interprétant les données quotidiennes des hôpitaux Covid.

« Bien que les chiffres augmentent et augmentent de plus en plus rapidement, l’absence d’un grand nombre de personnes âgées gravement malades rassure considérablement.

« Mais ils sont conscients que cela peut changer après la période de Noël.

« Les PDG de Trust savent que le gouvernement a un seuil élevé à franchir avant d’introduire des restrictions supplémentaires et peuvent voir pourquoi, en l’absence de cette vague de personnes âgées gravement malades, ce seuil n’a pas encore été franchi. »

Les données suggèrent en outre que malgré les nouvelles admissions dans les hôpitaux, le nombre de patients atteints de coronavirus dans les unités de soins intensifs est resté relativement stable à 782.

Les 11 452 patients hospitalisés avec Covid-19 sont nettement inférieurs aux 34 336 au plus fort de la deuxième vague en janvier.

LIRE LA SUITE : Variante Omicron : Trois signes « inconfortables » dans le triple piqûre

332 autres décès dus au virus ont été signalés hier, le chiffre le plus élevé depuis mars, bien qu’il comprenne un arriéré de Noël.

M. Hopson a déclaré: « Nous recevons constamment le message des fiducies que le volume [of admissions] est en hausse, mais ce qui est différent, c’est que les hôpitaux ne voient pas un grand nombre de personnes âgées souffrant de problèmes respiratoires graves nécessitant un soutien supplémentaire en oxygène ou des soins intensifs, ce que nous avons vu en janvier.

«Certains PDG disent que si le NHS devait voir une vague de personnes âgées gravement malades, ils se seraient attendus à voir le début de cela maintenant, mais ils ne le sont toujours pas. Mais il est encore tôt pour être sûr que ça ne va pas venir.

Boris Johnson devrait décider la semaine prochaine s’il faut imposer des limites aux personnes qui se mélangent à l’intérieur.

A NE PAS MANQUER :

Une femme de 50 ans s’énerve à propos d’un cadeau «sexuel» du père Noël secret – «Vile»

Famille royale EN DIRECT: le plan d’anniversaire de Kate « évitera la surenchère de Meghan »

Kate Middleton a pris un « grand confort » en jouant du piano