Cas de thésaurisation d’un concentrateur d’oxygène: le propriétaire du restaurant Khan Chacha, Navneet Kalra, a refusé une caution anticipée

Le procureur Atul Shrivastava s’était opposé à la demande de mise en liberté provisoire de Kalra en disant que son interrogatoire en détention était nécessaire.

Un tribunal de Delhi a refusé d’accorder une caution anticipée au propriétaire du restaurant «Khan Chacha» Navneet Kalra dans le cadre d’une affaire de thésaurisation et de commercialisation au noir de concentrateurs d’oxygène à New Delhi. La police de Delhi a récupéré 524 concentrateurs d’oxygène dans trois restaurants appartenant à Kalra et on soupçonne qu’il a quitté Delhi avec sa famille. Au milieu de l’augmentation des cas de COVID-19, ces concentrateurs sont très demandés pour aider les patients atteints de COVID-19 confrontés à des problèmes respiratoires.

Plus tôt hier, le juge de session supplémentaire Sandeep Garg avait réservé l’ordonnance sur la mise en liberté sous caution après avoir entendu les arguments de l’accusation et de la défense.

Le procureur Atul Shrivastava s’était opposé à la demande de mise en liberté provisoire de Kalra en disant que son interrogatoire en détention était nécessaire. Il a affirmé que la mise en liberté sous caution ne devrait pas être accordée car il est une personne influente. Le procureur a affirmé que si la police n’avait pas brisé le racket, Kalra aurait trompé de nombreuses personnes en vendant les concentrateurs à un prix plus élevé. Il a affirmé que Navneet Kalra avait lancé l’entreprise de concentrateurs d’oxygène par cupidité. Pour prouver son point de triche, le procureur a également informé le tribunal d’un rapport de laboratoire qui montrait que les concentrateurs d’oxygène saisis étaient de mauvaise qualité et que leur capacité de travail n’était que de 20,8%.

En comparaissant pour Kalra, l’avocat principal Vikas Pahwa a défendu son client en demandant au tribunal comment il pouvait être accusé de vendre les concentrateurs d’oxygène à des prix exorbitants s’il n’y avait pas de prix plafond fixé par le gouvernement. Pahwa a souligné que des fuites sélectives sont faites par la police de Delhi contre Kalra et a affirmé qu’il était en train de devenir un bouc émissaire pour détourner l’attention des problèmes fondamentaux.

Il a soutenu que Kalra comparaîtra devant les agences dans les deux heures, avec son téléphone si l’occasion lui en est donnée. L’avocat a affirmé que les prisons étant également en cours de désengorgement, Pahwa devrait se voir accorder une caution anticipée.

