Cas des concentrateurs d’oxygène: avis de vigilance contre Navneet Kalra; le tribunal refuse une mesure provisoire

Le tribunal a demandé à la police de Delhi de déposer une réponse à la demande de mise en liberté provisoire de l’homme d’affaires Navneet Kalra. (Image: Twitter)

Après que la police de Delhi a publié un avis de surveillance contre l’homme d’affaires Navneet Kalra, accusé de commercialisation au noir de concentrateurs d’oxygène, l’homme d’affaires a déposé une demande de mise en liberté sous caution devant le tribunal Saket de Delhi.

Le tribunal Saket de Delhi a déclaré qu’il entendrait l’affaire demain. Le tribunal a demandé à la police de Delhi de déposer une réponse à la demande de mise en liberté provisoire de l’homme d’affaires Navneet Kalra. Entre-temps, le tribunal a refusé d’accorder une réparation provisoire à Kalra dans cette affaire.

Kalra s’est enfui depuis les raids et la police de Delhi a déjà intensifié la chasse à l’homme pour le traquer. Rappelons qu’environ 500 concentrateurs d’oxygène ont été récupérés dans ses restaurants Khan Chacha à Delhi. La police soupçonne Kalra d’avoir quitté Delhi avec sa famille.

La police a formé un certain nombre d’équipes et des raids sont menés à Delhi-NCR et dans les États voisins pour attraper l’homme d’affaires. Vendredi, 105 concentrateurs d’oxygène ont été récupérés dans deux restaurants haut de gamme du marché de Khan, au sud de Delhi. Les restaurants appartiennent à Kalra. La police a transféré l’affaire au service de la criminalité.

Jeudi, 419 concentrateurs d’oxygène ont été récupérés dans un autre restaurant appartenant à Kalra et dans une ferme du sud de Delhi. Quatre hommes ont été arrêtés lors des raids. Les concentrateurs d’oxygène avaient été importés de Chine par une entreprise privée.

