Cas d’insolvabilité : après des délais non respectés en 2021, le processus devrait s’accélérer avec une infrastructure améliorée

Le processus de résolution de l’insolvabilité, qui vise à traiter les actifs stressés de manière rapide et limitée dans le temps, a semblé s’essouffler en 2021 avec des retards et des sourcils ont également été soulevés face aux réalisations réelles, les créanciers ayant subi des «coupes de cheveux» importantes dans certains cas.

Le Tribunal national du droit des sociétés, l’autorité désignée en vertu de la loi sur l’insolvabilité, et le tribunal d’appel NCLAT ont continué à faire face à un manque de ressources en termes de postes vacants de juges et d’infrastructures médiocres. En conséquence, le processus d’arbitrage virtuel, le mode adopté à la suite de la pandémie, a également ralenti.

« Après janvier 2020, aucun président régulier n’a été nommé, ce qui a entraîné une indiscipline en 2020 et 2021. La force des membres est épuisée. Un banc était auparavant affecté à la fonction de traitement des cas appartenant à 2-3 bancs. Le résultat a été une énorme congestion des cas. Même la pandémie de coronavirus a contribué de manière significative », a déclaré à PTI le juge MM Kumar, ancien président du NCLT.

Après le départ à la retraite du juge Kumar en tant que président de la NCLT en janvier 2020, plusieurs présidents par intérim étaient à la tête du tribunal et un chef à temps plein est arrivé en octobre 2021.

Il est intéressant de noter qu’en juin, le NCLT avait quatre présidents par intérim et l’un d’entre eux avait un mandat de 24 heures seulement. « Les présidents ad hoc ont été nommés même pour une journée, ce qui était une étape inhabituelle », a déclaré le juge Kumar. « Lorsqu’une organisation est entachée d’indiscipline, le manque de responsabilité prévaut. Il y avait un mécontentement généralisé. En conséquence, de nombreuses requêtes écrites ont été déposées décrivant une bagarre inter-se qui était un nouveau phénomène. Même les ordres de transfert ont été contestés », a-t-il noté.

En 2022, le besoin de l’heure est le règlement rapide des affaires, car plusieurs questions importantes liées à l’insolvabilité telles que Jet Airways, Dewan Housing, Sintex Industries et Videocon Industries doivent être tranchées. En outre, le processus d’insolvabilité a également fait l’objet d’un examen minutieux au milieu des décotes jusqu’à 95 % acceptées par les prêteurs dans des domaines tels que Videocon Industries.

Les dernières données de l’IBBI montrent que 73 pour cent du processus de résolution des insolvabilités d’entreprise (CIRP) au 30 septembre a pris plus de 270 jours, une forte augmentation de la période maximale autorisée.

Le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) prévoit une résolution liée au marché et limitée dans le temps des actifs stressés. L’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) est une institution clé en vertu du Code.

L’avocat principal Abhinav Vashisht a déclaré qu’il était « irréaliste » de s’attendre à ce qu’un CIRP soit conclu dans les 270 jours. « Avec le nombre de tribunaux (bancs NCLT) dont nous disposons, il est presque impossible d’avoir un processus complet et approprié effectué en 270 ou 330 jours », a-t-il déclaré.

Les grandes questions prennent beaucoup de temps car de nombreux problèmes surviennent au cours du processus d’insolvabilité. «Regardez le nombre d’amendements dans le Code que nous avons. C’est parce que nous sommes toujours aux prises avec les problèmes. C’est une loi vieille de cinq ans, mais une législation relativement nouvelle. Des difficultés pratiques existent », a-t-il déclaré, ajoutant que dans les questions telles que celles liées aux acheteurs de maisons, il existe plusieurs groupes et le NCLT doit tous entendre car la plupart d’entre eux ont des problèmes de résolution.

Le président de l’Association du barreau du Tribunal national de droit des sociétés et du Tribunal d’appel (NCLAT), Virender Ganda, a déclaré que le retard s’est produit car le NCLT et le NCLAT ont fonctionné presque toute l’année sans aucun responsable de la réglementation, et il y avait une pénurie de membres judiciaires et techniques et était en sous-effectif pendant le COVID. fois. «Maintenant, le gouvernement a nommé de nouveaux membres. La force a également augmenté, et maintenant l’élimination devrait également augmenter », a-t-il déclaré.

En octobre 2021, le gouvernement a nommé le juge Ashok Bhushan, ancien juge de la Cour suprême, président de la NCLAT et le juge Ramalingam Sudhakar, ancien juge en chef de la Haute Cour de Manipur, président de la NCLT. Le NCLT et le NCLAT ont tous deux obtenu des chefs permanents après plus d’un an et demi.

La disposition relative aux CIRP était entrée en vigueur le 1er décembre 2016, et depuis lors, un total de 4 708 CIRP ont commencé à la fin septembre 2021. Parmi eux, 3 068 ont été clôturés et 421 se sont terminés par l’approbation de la résolution. selon les données de l’IBBI.

L’avocat principal Krishnendu Datta a déclaré que l’IBC avait pris de l’importance en très peu de temps et que le gouvernement devrait nommer plus de juges pour atteindre son objectif.

« Je n’ai jamais vu une loi évoluer plus vite qu’IBC. La NCLT, la NCLAT et la Cour suprême ont admirablement relevé le défi d’interpréter la nouvelle législation. « Cependant, le besoin de l’heure est plus de bancs pour faire face au nombre croissant de dépôts. Il s’agit d’un must absolu pour garantir que l’objet de cette législation est atteint et atteint. J’espère que le gouvernement nommera plus de membres en 2022 », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de l’Association du barreau de la NCLT, Saurabh Kalia, a déclaré que la NCLT et la NCLAT continueraient à jouer un rôle important dans la restructuration et la relance financière des entreprises en 2022. La nomination du nouveau président de la NCLAT ainsi que du président de la NCLT a stimulé le travail, et son effet sera visible en 2022, a-t-il ajouté.

« 2022 pourrait être une année charnière au cours de laquelle plusieurs questions de plans de relance et de résolution en suspens avant le NCLT devraient être achevées », a déclaré Kalia. Selon le partenaire de Khaitan & Co Ashwin Bishnoi, une élimination rapide des dossiers en attente est nécessaire en 2022. « On espère que davantage de juges pourront être nommés pour réduire la charge de travail sur les dossiers existants », a-t-il déclaré. Divyanshu Pandey, partenaire de S&R Associates, a déclaré que pour empêcher l’IBC de devenir une loi édentée, le besoin imminent est de renforcer l’infrastructure pour sa mise en œuvre efficace.

« Le gouvernement devrait envisager de mettre en place des tribunaux d’insolvabilité exclusifs pour trancher les questions relatives à l’IBC », a-t-il déclaré. En 2021, le gouvernement a également introduit le processus de résolution d’insolvabilité prédéfini pour les entreprises et les MPME, et la première demande a été admise au NCLT Ahmedabad le 14 septembre.

