Cas d’insolvabilité : NCLT met en place un comité de surveillance pour DHFL jusqu’à la mise en œuvre du plan de résolution du groupe Piramal

Alors que d’autres membres seront nommés, NCLT a nommé l’ancien commissaire en chef de l’impôt sur le revenu, Ashok Kacker, en tant qu’observateur et invité permanent du comité.

Le banc de Mumbai du NCLT a ordonné la constitution d’un comité de suivi pour DHFL jusqu’à ce que le plan de résolution du groupe Piramal soit mis en œuvre. Dans un ordre écrit rendu public dimanche, le NCLT a déclaré que le comité de surveillance de 7 membres comprendrait l’administrateur du DHFL, trois représentants du CoC, deux membres du demandeur de résolution retenu (PCHFL) et un observateur et un invité permanent.

Le 6 juin, NCLT avait approuvé le plan de résolution de 37 250 crores de Rs de Piramal Capital and Housing Finance.

La nomination du comité de suivi est généralement effectuée pour la bonne mise en œuvre du plan de résolution. Cependant, certains experts s’étonnent de la nomination d’observateurs et d’invités permanents au sein du comité de suivi du DHFL.

L’associé associé d’Ashish Pyasi, Dhir & Dhir Associates, a déclaré que le code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) est silencieux sur les conditions supplémentaires qui peuvent être imposées pour surveiller la mise en œuvre du plan. “Dans ce cas, il semble qu’en raison des enjeux et des détenteurs de dépôts de lots, l’autorité a jugé approprié de poser une condition supplémentaire en nommant une personne qui assistera aux réunions en tant qu’observateur”, a déclaré Pyasi.

Le tribunal a également demandé au comité des créanciers de reconsidérer la répartition des fonds de résolution pour les détenteurs de dépôts à terme dans un délai de deux semaines à compter du 6 juin. Le tribunal a également clairement indiqué qu’il n’y avait aucune obligation monétaire supplémentaire pour PCHFL.

“Il est généralement considéré que l’investissement dans les dépôts fixes, les MNT sont des investissements à faible risque que l’investissement dans des actions, par conséquent, ces petits investisseurs ne devraient pas être exposés à plus de risques, se faire couper les cheveux plus que les institutions financières plus fortes, à savoir les banques, en conséquence, dans ce but limité, nous demandons au COC de reconsidérer sa méthode de distribution, la distribution entre les différents membres du CoC dans les deux semaines à compter d’aujourd’hui et de le signaler à cette autorité de décision », a déclaré NCLT dans son ordonnance du 6 juin.

Les titulaires de FD envisagent cependant de déplacer les tribunaux supérieurs contre l’ordonnance NCLT. Vinay Kumar Mittal, l’un des principaux requérants du tribunal au nom des détenteurs de FD, avait précédemment déclaré à FE que les déposants déplaceraient la NCLAT ainsi que la Cour suprême, si nécessaire, pour récupérer le montant total.

DHFL a un total de réclamations admises de Rs 87 082 crore. La State Bank of India (SBI) est le principal créancier de DHFL avec des créances admises de Rs 7 170 crore.

