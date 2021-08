cas d’usage d’une technologie “nécessaire” ⋆ Crypto nouveaux médias

D’ici 2022, 12,4 milliards de dollars seront consacrés au développement de cas d’utilisation et de solutions blockchain, avec une croissance annuelle de 76%.

C’est avec cette considération que l’intéressant rapport de Accent, « Obtenir une image complète – Évaluer la valeur commerciale de la blockchain », s’ouvre. Bien que la recherche date de 2019, son contenu revient à nos jours et trace l’avenir de la technologie blockchain.

Pendant des années, blockchain a été considérée comme la technologie sous-jacente derrière Bitcoin. C’est sans aucun doute vrai, mais depuis les débuts de Bitcoin jusqu’à aujourd’hui, la blockchain fait son chemin vers d’autres des usages qui n’ont rien à voir avec les crypto-monnaies.

L’accélération de l’utilisation de la technologie blockchain a également été aidée par la pandémie de Covid-19.

L’« engouement » pour tout rendre numérique a conduit à la croissance des cas d’utilisation.

Une récente enquête de Deloitte, qui a montré que les personnes interrogées pensaient que les monnaies numériques étaient des alternatives aux monnaies fiduciaires, a détaillé les cas d’utilisation de la blockchain, demandant aux personnes interrogées quels développements apporteraient le plus de valeur à leurs organisations.

Échange d’informations sécurisé a été cité dans 45 % des réponses. Utilisation liée aux monnaies numériques suivi avec 44%.

Ces deux chiffres suffisent donc à eux seuls à comprendre que la blockchain ne concerne pas que les crypto-monnaies. Parmi les autres cas d’usage évoqués, pris entre 28 % et 40 %, figurent par exemple le respect de la réglementation, la numérisation des documents, la chaîne d’approvisionnement pour les contrôles de traçabilité interne, la lutte contre la contrefaçon.

Qu’est-ce qui freine l’adoption des solutions blockchain pour les entreprises

De plus, Deloitte a demandé aux entreprises interrogées une plus grande adoption de la blockchain et des actifs numériques quels domaines de la réglementation ont le plus besoin de changement.

68 % des répondants ont indiqué des problèmes de données et de confidentialité ; 57 % ont cité les réglementations de l’industrie ; 49% ont évoqué les contrôles internes. Seulement 37 % ont indiqué que les impôts étaient un domaine nécessitant des changements.

Solutions blockchain : domaines et cas

Un graphique d’ACI Worldwide décrit les domaines d’utilisation de la blockchain, en les divisant en quatre domaines.

Monnaies numériques et réduction de la fraude

Dans ce domaine sont cinq applications:

commerce électronique; Paiements; envois de fonds; prêts P2P ; Microfinance.

Tenue de dossiers

Quatre cas d’utilisation supplémentaires sont inclus dans cette zone :

Programmes de fidélité; Chaîne d’approvisionnement; Biens; Preuve d’identité; Propriété intellectuelle.

Sécurité

C’est peut-être l’un des domaines les plus courants pour l’utilisation de la blockchain. Encore une fois, cinq cas d’utilisation sont répertoriés ici.

Équité; Marchés privés ; Dette; collecte de fonds ; Dérivés.

Contrats intelligents

Ce dernier domaine est généralement lié à la blockchain d’Ethereum, mais d’autres chaînes commencent également à développer des contrats intelligents (ce sera bientôt le tour de Cardano). Dans les deux cas, trois cas d’utilisation sont mentionnés :

Droits numériques ; Pari; Entiercement.

La perturbatrice de la blockchain

Cette liste ne prétend pas être exhaustive. Ce qui est sûr c’est que la blockchain jouera un rôle central dans l’amélioration de la société dans les années à venir, et pas seulement pour sa contribution à la diffusion des monnaies numériques, Bitcoin en tête.

La force de la blockchain réside dans sa décentralisation et le fait que les données enregistrées soient considérées immuable, à l’épreuve des manipulations. Comme mentionné, la pandémie et le besoin d’un monde plus sûr, et pas seulement plus numérique, l’ont amené au centre de plusieurs nouveaux projets, par exemple, dans le domaine médical, pour transmettre les données des patients, créer leurs dossiers médicaux, et les antécédents médicaux.

Pour citer l’une des applications les plus récentes, l’immuabilité de la blockchain a conduit à considérer la technologie comme valider les laissez-passer verts, les certificats que l’Europe a mis en place pour attester de la vaccination anti-covid. Actuellement, c’est dans le hub de Saint-Marin que cette idée est devenue réalité. Alors que le reste de l’Europe est aux prises avec de faux certificats toujours payés via blockchain, via Bitcoin et achetés sur le dark web, Saint-Marin expérimente le « bon côté » de la blockchain dans cette application.

Ce n’est pas la solution à tous les maux

La blockchain n’est pas la panacée à tous les maux. Déjà dans son rapport 2019, Accenture notait plusieurs aspects à prendre en compte lorsqu’il décidait de se lancer dans une entreprise basée sur la blockchain. En plus des opportunités, les risques doivent également être pris en compte. En bref, la blockchain nécessite une étude et une préparation, même pour comprendre s’il s’agit de la bonne technologie pour ce cas d’utilisation ou cette entreprise.

Parce que la blockchain aujourd’hui est comme Internet à ses débuts : tout le monde savait qu’il avait un grand potentiel ; il s’agissait simplement de le développer. Les années et les progrès technologiques aideront à aller dans cette direction.

En tant que directeur financier de la blockchain Huawei Zhang Xiaojun a dit récemment :