Cas d’utilisation d’une CBDC : une monnaie numérique de banque centrale peut être un élément clé du transfert direct des avantages du gouvernement

En plus d'être un outil de transformation numérique des paiements, la CBDC a de multiples facettes.

Par Mihir Gandhi et Vivek Belgavi

Les CBDC peuvent être des instruments qui soutiennent les objectifs de politique publique du gouvernement en fournissant un moyen de paiement sûr et résilient. Ils promeuvent des paiements efficaces, inclusifs et innovants s’ils sont correctement contrôlés, et les risques encourus sont surmontés par des moyens efficaces.

En plus d’être un outil de transformation numérique des paiements, la CBDC a de multiples facettes. Il a de multiples formes en termes d’utilisation dans différentes zones géographiques. Cinq cas d’utilisation majeurs dans le contexte indien sont discutés ci-dessous.

Paiements programmables (DBT): Un cas d’utilisation possible de la CBDC est l’argent « adapté à l’usage » utilisé pour les prestations sociales et autres paiements ciblés dans un pays. Dans de tels cas, la banque centrale peut payer des CBDC préprogrammées aux bénéficiaires visés, qui ne pourraient être acceptées que dans un but précis. Par exemple, des CBDC préprogrammées pourraient être émises pour les subventions au GPL en tant que transfert direct d’avantages (DBT). Cette CBDC ne pourrait être acceptée que dans les agences de GPL autorisées et serait refusée pour une utilisation dans d’autres domaines. Les agences de GPL seraient en mesure de convertir cette CBDC en CBDC à usage général ou en monnaie fiduciaire dans n’importe quelle banque commerciale, qui aurait l’autorisation nécessaire pour changer la nature de la CBDC.

Ces subventions peuvent également être étendues à d’autres secteurs tels que l’agriculture, où les subventions pour les engrais pourraient être transférées via la voie CBDC. Cette CBDC ne pouvait être acceptée que dans les points de vente d’engrais autorisés, garantissant ainsi une fuite minimale dans le programme de subvention. Les paiements programmables peuvent également être utilisés par d’autres organisations pour les dépenses de leurs employés, y compris pour les factures de carburant et de télécommunications. De plus, les paiements programmables peuvent également être utilisés dans les écosystèmes de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Dans ce cas, les CBDC numériques préprogrammées ne pourraient être utilisées qu’à des fins spécifiques telles que les dépenses de carburant et les taxes aux frontières de l’État.

Transferts transfrontaliers: Les CBDC pourraient être utilisées pour des paiements transfrontaliers plus rapides. La collaboration internationale entre les principales économies du monde, y compris l’Inde, pourrait aider à créer l’infrastructure et les dispositions nécessaires au transfert et à la conversion des CBDC. Une telle infrastructure doit assurer l’interopérabilité des CBDC entre les juridictions et le transfert rapide des CBDC pour réussir. Dans un tel environnement, les remises de la CBDC pourraient se faire en temps réel, réduisant rapidement le temps requis pour que le paiement soit reçu par le destinataire prévu.

Paiements de détail: Les CBDC peuvent également être utilisées pour les paiements de détail. Des instruments de paiement pourraient être mis à disposition pour les transactions de paiement à effectuer via la CBDC. De plus, les attributs d’accès universel d’une CBDC pourraient également inclure une fonctionnalité de paiement hors ligne. Les CBDC de détail distribuées par la RBI et les banques commerciales devraient être détenues dans des portefeuilles/comptes électroniques par les utilisateurs finaux. Cela permettrait des moyens de paiement entre les éléments suivants :

• De consommateur à consommateur : où les consommateurs pourraient échanger des CBDC entre leurs portefeuilles

• De consommateur à entreprise : où les consommateurs peuvent utiliser la CBDC pour payer des produits et des services

• Entreprise à entreprise : où les entreprises peuvent échanger des CBDC entre leurs portefeuilles de compte d’entreprise

Comme les CBDC offrent un règlement instantané, elles réduisent le risque de compensation et de règlement des paiements de détail, réduisant ainsi le risque de contrepartie. La technologie sous-jacente de la CBDC, ainsi que la nature numérique de la monnaie, la rendent supérieure aux paiements numériques existants. Sa nature irréfutable combinée aux transferts d’enregistrement de propriété peut fournir une preuve irréfutable de la preuve de la propriété.

Prêts aux MPME : des prêts instantanés aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Inde peuvent être possibles avec l’aide de la CBDC. Comme de plus en plus de MPME utilisent la CBDC, les banques peuvent établir un profil de risque d’emprunteur plus précis. Cela peut être utilisé pour répondre rapidement aux besoins de financement des MPME. De plus, les mesures de relance pour les MPME peuvent également être décaissées rapidement par la banque centrale. Cela peut aider les entreprises à se développer et à se maintenir pendant les périodes d’incertitude où la disponibilité des liquidités est limitée. La traçabilité de la CBDC peut aider les MPME à prouver leur solvabilité. De plus, il conduit à la transparence et peut être extrêmement résistant à la contrefaçon.

Paiements hors ligne : le paiement hors ligne est une autre possibilité qui peut être activée par la CBDC. Le portefeuille hors ligne en général serait un portefeuille séparé et pourrait être basé sur la technologie de communication en champ proche (NFC). Le portefeuille/l’application numérique peut être utilisé sur des appareils compatibles NFC – un téléphone multifonction ou un smartphone. Dans les zones avec des réseaux faibles ou sans Internet, ce sera une solution hautement sécurisée et facile pour les paiements peer-to-peer. La vérification de l’identité, la confirmation d’une transaction et le paiement se feront via le portefeuille hors ligne d’une manière indépendante du compte sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Extrait du rapport de PwC India « Central Bank Digital Currency in the Indian context », daté de septembre 2021

Les auteurs sont respectivement partenaire & leader (transformation des paiements) et partenaire & leader (fintech), PwC India

