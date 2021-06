Cas et décès de Covid-19 en Inde en direct le 11 juin: directives de déverrouillage, mise à jour de l’enregistrement des vaccins Covid-19 en Inde, infection fongique noire, blanche et jaune en Inde Live News, cas de coronavirus et décès à Delhi, Surat, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu Aujourd’hui en direct,

Covid19 Live News : Avec la tendance actuelle, il semble être une tâche ardue de vacciner les groupes vulnérables ainsi que la population en général en Inde.

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde en direct, enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct, déverrouillez l’Inde en direct : Vacciner, vacciner, vacciner – Cela a été la seule et unique demande de chaque expert de la santé lorsqu’on lui a demandé comment vaincre le coronavirus. La campagne de vaccination de masse de l’Inde, présentée comme le plus grand programme de vaccination de la planète, n’a pas atteint le rythme souhaité. Lancé le 16 janvier, l’Inde a vacciné chaque jour un nombre bien moindre de bénéficiaires. Selon les données du 10 juin du ministère de la Santé, plus de 33 personnes lakh ont reçu leurs injections de Covid. Alors, est-ce suffisant ? Pas vraiment! La dernière revue économique mensuelle du ministère des Finances de l’Union indique que près de 70 millions de citoyens doivent être vaccinés d’ici septembre de cette année afin d’ouvrir complètement l’économie. Cela signifie qu’à partir des 33 lakh actuels, le Centre et les États doivent augmenter la vitesse à 93 lakh jabs par jour. Les scientifiques disent qu’environ 80% de la population doit être couverte si une nation veut atteindre l’immunité collective. Avec la tendance actuelle, il semble être une tâche ardue de vacciner les groupes vulnérables ainsi que la population en général. Pour couronner le tout, le Centre a précisé qu’il est le seul à disposer de l’autorité exclusive des données de stock de vaccins. L’argument est qu’il est de nature sensible.

Mais beaucoup disent que cela montre que le gouvernement n’est pas transparent sur les données sur les vaccins. Si les gens ne savent pas quel genre de stocks nous avons, comment les citoyens obtiendront-ils la confiance ? Après la dévastation de la deuxième vague, le gouvernement doit veiller à ce que les données de vaccination soient mises à la disposition de tous pour inspirer confiance et aider les gens à recommencer leur vie :