Cas et décès de Covid-19 en Inde en direct: mise à jour de l’enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde, infection fongique noire, blanche et jaune en Inde en direct, cas de coronavirus et décès à Delhi, Surat, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu aujourd’hui en direct

Covid19

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde en direct, enregistrement du vaccin Covid-19 en Inde en direct: Pfizer a déclaré qu’il était en pourparlers avec le gouvernement Narendra Modi au sujet de la fourniture de vaccins Covid en Inde. Bien que les paroles du géant du pharama soient rassurantes, cela ne résout pas notre problème de pénurie. Le nombre de personnes vaccinées par jour est descendu à un nouveau plus bas, a souligné un rapport Crisil. Alors que le décompte de Covid – à la fois en termes de nouveaux cas et de décès a considérablement diminué – la question de l’épidémie de champignons noirs et de l’inadéquation des registres de décès hante l’Inde. Dans Allahabad de l’Uttar Pradesh, une vidéo est devenue virale qui montre un homme en train de retirer le linceul des tombes peu profondes près des rives de Fafamau du Gange. Certains disent que cela est fait pour cacher les tombes.

Alors que le pays s’efforce de préparer un plan pour la troisième vague imminente et les problèmes connexes, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier: