Cas Laura Luelmo | Bernardo Montoya, condamné à une peine de prison permanente révisable

10/12/2021

Le Tribunal provincial de Huelva a prononcé la peine de prison permanente révisable à Bernardo Montoya, l’homme accusé d’agression sexuelle et de meurtre Laura Luelmo dans la ville d’El Campillo en décembre 2018, le tout après le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire. Dans la sentence notifiée ce vendredi aux parties dans l’affaire, l’Audience condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement permanente pouvant être révisée pour un crime de meurtre avec aggravation de la récidive (Il a été condamné par jugement définitif du 31 décembre 1997 du tribunal de Huelva pour délits d’intrusion, d’entrave à la justice et de meurtre) et a également infligé 17 ans et demi de prison pour une délit de détention illégale en compétition idéale avec un crime d’agression sexuelle avec le facteur aggravant du genre.

Concernant ce dernier, la Cour considère qu’« il est clair que la détention illégale de la victime a constitué un moyen pour l’agression sexuelle ultérieure & rdquor ;, de sorte que« nous sommes confrontés à un concours médial ou instrumental, dans lequel la détention & rdquor ; ; de la victime dans la maison de l’accusé « était le moyen utilisé pour pouvoir mener l’attaque suivante, et cela n’a ni sens ni but sans cela & rdquor;. De même, et au titre de la responsabilité civile, le prévenu devra indemniser un total de 400 000 euros aux parents et frères et sœurs de la victime. À ce stade, le magistrat-président du procès devant jury conclut qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le petit ami du défunt, puisqu’« il n’y a aucune trace que la partie qui en fait la demande, poursuite privée, détient formellement sa représentation procédurale & rdquor; et, en outre, « il n’y a aucune preuve qu’une relation stable existait, avec une coexistence analogue à celle du mariage & rdquor ;. L’Audience rappelle que, dans son verdict, le jury a déclaré qu’il était prouvé que les événements se sont produits vers 17h30 le 12 décembre 2018, lorsque la jeune femme est revenue de faire ses courses dans un supermarché et a été approchée par le condamné, qui habitait en face. elle dans une maison de la ville d’El Campillo.

Son intention était que le corps ne soit pas localisé

Ainsi l’accusé l’a introduit « par la force & rdquor; à son domicile « avec l’intention de l’agresser sexuellement & rdquor;, de sorte que, une fois à l’intérieur de la maison, le condamné a fermé la porte, « empêchant & rdquor; que la victime ait quitté la maison et qu’on lui apporte de l’aide, en commençant à ce moment-là à lui donner « forte & rdquor ; les coups. Ces coups ont été produits par des coups de poing et également à l’aide d’un objet contondant et contondant, comme la phrase continue, qui ajoute que, « profitant de la perplexité et de l’absence de défense & rdquor; de la jeune femme, l’accusé »lui a attaché les mains derrière le dos et lui a couvert la bouche avec du ruban adhésif& rdquor;, la transférant dans l’une des chambres de l’immeuble, où il l’a agressée sexuellement. Ensuite, « avec l’intention de mettre fin à la vie & rdquor; de la victime et « pour éviter que la commission des faits ne soit connue & rdquor ;, le prévenu lui a remis un coup violent avec un objet contondant, après quoi, vers 18h42, et « étant toujours en vie & rdquor ;, le condamné l’a enveloppée dans une couverture et l’a mise dans le coffre de sa voiture, où il a également mis un sac avec son téléphone portable et d’autres effets personnels de la femme. Le prévenu, une fois dans le véhicule, a fait le tour des communes de Minas de Riotinto, Nerva et El Campillo, pour finalement se diriger vers un endroit précis où, entre 19h44 et 20h42, a quitté le corps de la défunte les mains liées dans le dos, ainsi que le reste des objets à l’exception du téléphone portable, dans une zone escarpée et difficile d’accès, le tout « avec intention que son corps ne soit pas retrouvé et sans communiquer ses allées et venues jusqu’à son arrestation & rdquor ;.

Genre aggravant

La jeune femme est décédée vers 20 h 15 le 13 décembre 2018, son corps ayant été retrouvé le 17 décembre de la même année au même endroit où il avait été laissé par l’accusé. La sentence considère qu’en causant à la jeune femme les blessures qui ont finalement causé sa mort, la condamnée « utilisé sa force physique supérieure et sa violence extrême& rdquor;, puisqu’il « l’a enfermée et bâillonnée & rdquor; de sorte que « je ne pouvais pas demander de l’aide & rdquor; et il lui a attaché les mains derrière le dos, « réussissant ainsi à commettre ces actes d’une manière qui a effectivement empêché toute réaction défensive & rdquor; du défunt. De même, la condamnation précise également que le prévenu a fait subir à la jeune femme « des souffrances inutiles et des souffrances plus intenses que celles requises pour provoquer sa mort & rdquor; tandis que, en l’agressant sexuellement », il a usé de violence pour obtenir son soumission totale à la satisfaction du désir sexuel, entrainant un comportement particulièrement dégradant pour les femmes, d’objectivation et de domination, qui correspond à leur propre conception des rôles de genre & rdquor ;.