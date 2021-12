Cas Laura Luelmo | Montoya, prison permanente plus 17 ans pour viol aggravé

11/12/2021 à 15h18 CET

Susana arizaga

le tueur de Laura Luelmo devra purger un minimum de 25 ans de prison jusqu’à la peine de prison permanente qui vient d’être prononcée par le Audition de Huelva, même si ce sera très peu probable de redescendre dans la rue dans plusieurs années, car si cette peine était suspendue, il commencerait à purger la peine 17 ans et demi prison pour les crimes de détention illégale et agression sexuelle avec le facteur aggravant du genre.

À ce stade, l’audience considère que « Il est clair que la détention illégale de la victime a constitué un moyen pour l’agression sexuelle subséquente & rdquor;, de sorte que « nous sommes confrontés à un concours médial ou instrumental, dans lequel le & rdquor; du jeune enseignant dans la maison de l’accusé « était le moyen utilisé pour pouvoir mener l’attaque suivante, et cela n’a ni sens ni but sans cela & rdquor;.

Contre la révision pénitentiaire permanente, Montoya, qui est le 29 condamnés à ce type de peine maximale d’emprisonnement dans tout le pays, a contre lui qu’il était en Liberté conditionnelle pour la peine en instance pour d’autres crimes lorsqu’il a tué le Jeune femme de 26 ans originaire de Zamora.

Le meurtrier a kidnappé Luelmo le 12 décembre 2018 la violer après le battre brutalement dans son domicile de la ville de Huelva de El Campillo, où l’instituteur venait de s’installer trois jours plus tôt devant la maison de quelqu’un qui allait finir ses jours par des coups.

La méchanceté et la récidive

Le jugement de l’Audiencia de Huelva, qui contemple la cruauté aggravante et récidive (pour le meurtre d’une femme âgée le 31 décembre 1997) pour condamnation pour meurtre, datez le mort de la jeune femme presque un jour après avoir été abandonné à la place de “Las Mimbreras & rdquor;, dans une zone d’accès difficile, une cavité dans laquelle il cachait le corps, parmi des cistes de plus d’un mètre de haut, selon le signalement de la Garde civile.

Laura Il est décédé le 13 décembre vers 20 h 15., alors que sa famille avait déjà assisté à la Poste de police Zamora pour signaler la disparition. L’assassin du professeur de Zamora, qui a maintenant 53 ans, ne quittera la prison, au moins, qu’à l’âge de 80 ans, une fois la condamnation prononcée, puisqu’elle peut faire l’objet d’un recours devant le Cour supérieure de justice de Andalousie et, plus tard, devant la Cour suprême.

le magistrat qui a présidé le procès devant jury, Florentino Ruiz Yamuza, a imposé 20 ans de probation une fois que vous avez purgé vos peines de prison. L’audience fonde son jugement sur la verdict de culpabilité du jury dans les circonstances aggravantes qui sont considérées après le verdict de culpabilité rendu par un jury populaire, qui a accepté toutes les circonstances aggravantes qui durcissent la peine.

Le magistrat fixe, en revanche, la responsabilité civile, dans un indemnité de 400 000 euros aux parents et frères et sœurs de la victime que Montoya doit payer.

Violence extrême pour parvenir à se soumettre, à objectiver et à dominer

La violence extrême que Bernardo Montoya exerçait sur Laura Luelmo, qu’il laissa « Très affaibli & rdquor; avant l’agression sexuelle et avec des blessures extrêmement graves avant l’abandonner sur le terrain composent le genre aggravant que le jury populaire a envisagé dans son verdict de culpabilité de l’accusé et qui a été appliqué par le président de l’Audience de Huelva, Florentino Ruiz Yamuza, dans une phrase dans laquelle il est précisé que « Bernardo Montoya s’est soumis à des souffrances inutiles et à une souffrance plus intense qui a été nécessaire pour provoquer sa mort & rdquor;. Ainsi, le meurtrier « en agressant sexuellement & rdquor; à la jeune femme de Zamora « Il a utilisé la violence pour obtenir une soumission totale & rdquor;, le magistrat précise d’ajouter que le criminel a agi « en entraînant un comportement particulièrement dégradant pour la femme, de réification Oui domination, ce qui correspond à sa propre conception des rôles de genre & rdquor ;.

Cet argument justifie l’application de la circonstance aggravante de sexe qui est retenue pour établir la peine d’emprisonnement pour l’agression sexuelle qu’il a commise. Le délit de détention illégale est considéré comme « en compétition idéale & rdquor; avec le viol parce que Montoya décide priver de liberté sa jeune voisine afin de pouvoir l’agresser sexuellement « En raison de la forte attirance physique que je ressentais envers elle & rdquor; comme il l’a commenté au La gendarmerie et recueille le jugement de l’Audience de Huelva.

La lettre à une sœur dans laquelle elle avoue le crime

Aile occupation de soi initiale du meurtre de Laura Luelmo que Bernardo Montoya commet devant la Garde civile et le chef de la rechercher à partir de Valverde del Camino qui a enquêté sur le crime et qu’il n’a pas pu être enregistré en raison d’une défaillance technique, celle effectuée dans le lettre que l’accusé a envoyée à sa sœur lorsqu’il était en détention préventive, bien qu’« il ne s’agisse pas d’un récit complet & rdquor ;, il inclut la peine, puisqu’il omet l’agression sexuelle et l’utilisation d’« un instrument de force & rdquor ; de battre la jeune femme jusqu’à ce qu’elle se blesse gravement à la tête qui a causé sa mort. Dans la même lettre, il fait part à la sœur de son intention de imputer le crime à une autre personne, comme il l’a fait avec son ex-petite amie.

D’autres preuves qu’il est celui qui a tué Laura Luelmo sont les restes biologiques d’elle trouvé « dans pratiquement toute l’adresse de Montoya & rdquor;, ainsi que le ADN tueur sur les vêtements de la victime et sur son corps, selon les faits avérés qui donnent le verdict du jury pour vrai. Les rapports de la médecins légistes confirmer, contrairement à la version du meurtrier de la jeune femme, qu’il n’avait aucun pas de dysfonction érectile, C’est je n’étais pas impuissant comme il l’a lui-même déclaré au cours de l’instruction de l’affaire et au procès.

Ce qui est arrivé

Disparition et agression physique. Laura Luelmo disparaît le 12 décembre 2018 au retour du supermarché, après avoir été approché à 17.30 heures pour son voisine, Bernardo Montoya, à côté de sa maison, où il la pousse de force, ferme la porte et commence à lui donner de forts coups de poing et de pied sur la tête et le visage. Avec un objet contondant, il le frappe sur le côté gauche de son crâne et se fracture la mâchoire. Vous attache ses mains derrière son dos et la bâillonne avec du ruban adhésif pour l’empêcher d’appeler à l’aide.

Violation. Le meurtrier profite de la perplexité de la jeune femme pour la transférer dans une chambre, où il la viole et lui frappe à nouveau la tête contre le sol. Il essaie de l’étrangler et frappe son crâne avec un objet contondant. La médecine légale a trouvé plus de 47 blessures sur le corps de la jeune femme.

Laissé encore en vie. Montoya a enveloppé la victime, toujours vivante mais inconsciente, dans une couverture pour la placer avec son sac et ses effets personnels dans le coffre de la voiture qui était garée à la porte de la maison. Il était 18h42 et le meurtrier a fait le tour des villes de Las Minas de Río Tinto, Nerva et El Campillo pour se retrouver à la place de « Las Mimbreras & rdquor ;, où il a jeté Laura à moitié nue avec ses affaires, à l’exception de son mobile, dans une zone accidentée et difficile d’accès, entre de grands cistes, avec l’intention qu’on ne le retrouve pas. On estime qu’il était entre 19h44 et 20h42.

La mort, un jour après l’enlèvement. Les coroners placent la mort par saignement et fracture du crâne de Luelmo 24 heures après avoir été abandonné à “Las Mimbreras & rdquor;, à 20h15 le 13 décembre, le jour même où sa famille a signalé la disparition à Zamora et que la maison de la jeune femme a été perquisitionnée et scellée. La Garde civile d’El Campillo gardez un œil sur Montoya maintenant. Les raids pour traquer la zone ont commencé la journée 14 décembre; 17 décembre Le corps de Laura est retrouvé; et le 18 le tueur est arrêté, qui avoue le crime dans un premier temps.