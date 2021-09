Casademont Saragosse contrôlait BAXI Manresa

in

19/09/2021 à 19:28 CEST

Casademont Saragosse a éclairci l’inconnu de la performance qu’il pourrait donner à ses débuts en championnat, et que son entraîneur, Jaume Ponsarnau, avait déclaré. en caillant une excellente chorale dans celui qui a battu un Baxi Manresa qui, sauf au début, était toujours derrière dans la lumière.

CASADEMONT

BAXI

Cas.Saragosse, 98

(22 + 25 + 29 + 22): Javi García (6), Mobley (17), Waczynski (17), Vanwijn (4), Hlinason (-) -cinq de départ- San Miguel (5), Okoye (16), McLean (15), Randondic (11), Vilà (-), Font (5) et Sipahi (2)

BAXI Manresa, 91

(20 + 21 + 24 + 26) : Dani Pérez (9), Thomasson (11), Berzins (-), Moneke (15), Bako (10) -cinq départs- Francisco (24), Jou (6), Steinbergs (2), Rafa Martínez (13), Valtonen (-), Maye (-) et Sima (1)

Arbitres :

Carlos Cortés, Alberto Sánchez Sixto, Andrés Fernández. Eliminé par les fautes Vanwijn, de Casademont Saragosse et Maye, de BAXI Manresa.

Incidents :

Match correspondant à la première journée de la Ligue Endesa, disputé au Pavillon Prince Felipe, devant 3 717 spectateurs.

La performance de l’ensemble du bloc local était la clé de sorte que jusqu’à cinq joueurs étaient au-dessus des dix points marqués et des dix en évaluation contre une équipe catalane dirigée par Sylvain Francisco n’a jamais abandonné mais que même si à certains moments ils se sont approchés, il n’a pas été en mesure de certifier le tour du tableau de bord.

Le meilleur départ visiteur grâce à sa réussite au tir lui a permis d’avoir jusqu’à 9 points de location (4-13) en minute 6, mais la récupération locale avec l’entrée des changements suppose que leLes “rojillos” seront placés devant pour la première fois juste à la fin des dix premières minutes (22-20).

Le Casademont, avec rythme

L’équipe aragonaise, après s’être remise d’un début douteux, a réussi à trouver le rythme du jeu et le succès de tourner non seulement l’électronique mais aussi de repartir avec un revenu allant jusqu’à 9 points (32-21) à la 13e minute.

La deuxième compétence d’unité, menée par le succès de McLean et Radovic, rejoints par Waczynski, et le bon travail défensif, a donné une performance bien supérieure à l’équipe initiale., ce qui lui a permis d’atteindre la pause avec un léger avantage de 6 points car dans ces minutes Sylvain Francisco, le protagoniste de son équipe, a empêché l’écart de prendre de plus grandes dimensions.

BAXI se bat sans succès

La base française a continué à soutenir son équipe après la pause bien que l’avantage de Saragosse soit passé à 13 points (63-50) avec un grand Matt Mobley (9 points et un PIR de 13 dans ce quart).

Le moment clé du match est intervenu à mi-parcours du dernier quart-temps, lorsque les hommes de Pedro Martínez avaient quatre points de retard (84-80) et il semblait qu’ils pourraient changer le jeu mais tout a disparu dans les 45 secondes suivantes au cours desquelles Casademont Saragosse a repris l’avantage de dix points qui a su conduire jusqu’au bout pour décrocher sa première victoire de la saison.