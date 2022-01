01/08/2022 à 14:22 CET

Pilar Santos

Pedro Sanchez il a encore insisté ce vendredi quand l’opposition doit copier « le sens de l’Etat » d’hommes d’affaires et syndicats et apporter leur soutien à la nouvelle réforme du travail que les agents sociaux ont convenue avec le gouvernement. Le directeur général n’a pas encore quatre semaines pour convaincre les partenaires habituel qui en ce moment lui tourne le dos (ERC, PNV et Bildu, entre autres) ou au PP, qui n’est pas là non plus pour le travail, de voter affirmativement au Congrès. Pablo Casado en est venu à admettre ce samedi que les changements introduits sur le marché du travail ne supposent que la « abrogation » de « 10 % » de la législation approuvée par Mariano Rajoy en 2012, mais il a ajouté que cela n’est pas un obstacle pour donner le feu vert au décret-loi. Sánchez n’a pas été en mesure d’apporter d’autres modifications, a-t-il souligné, en raison du « pressions de Bruxelles« .

Le principal argument avancé par le leader du PP est que l’exécutif de la coalition aurait dû « élargir » la réforme d’il y a dix ans, pour donner plus de « flexibilité » à l’économie en ces temps de pandémie. Lors d’une réunion avec les maires de Castilla y León à laquelle il a participé par vidéoconférence, Casado a opposé l’accord désormais entre l’association patronale et les centrales syndicales (ce que Rajoy n’a pas réalisé, qui n’a accepté sa réforme qu’avec les employeurs) avec le fait qu’en 2012, « tous les pays européens » ont soutenu les changements apportés par le Premier ministre de l’époque. Il n’a cité aucun pays. Bruxelles à l’époque, en pleine crise et au sauvetage de la banque espagnole, applaudissait la licenciement moins cher et le plus grand pouvoir accordé aux entreprises sur les travailleurs.

Le chef de l’opposition a également estimé que cela n’avait aucun sens pour Sánchez d’aller maintenant au PP et au reste des formations pour valider la nouvelle réforme du travail au Congrès alors que pendant des mois il n’a pas appelé ni consulté change avec n’importe qui.

Le Gouvernement doit réussir à obtenir la validation du décret-loi en chambre basse (plus de « oui » que de « non ») avant le 5 février. La ministre des Finances, María Jesús Montero, a ouvert ce lundi à faire des changements minimes dans le texte pour tenter d’attirer vos partenaires. Son collègue de cabinet, le chef de la présidence, Félix Bolaños, s’est montré plus ferme le lendemain et a souligné la nécessité de maintenir les « équilibres » déjà convenus entre syndicats et patronat pour que l’accord entre eux n’explose pas. La deuxième vice-présidente et ministre du Travail, Yolanda Díaz, et Bolaños lui-même ont devant eux d’intenses journées de négociations avec les groupes parlementaires.