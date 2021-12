Casado ferme la porte à des accords avec Sánchez avant le nouveau cycle électoral

30/12/2021 à 08:49 CET

Paloma Esteban

Pablo Casado a défendu son rejet de la réforme du travail du gouvernement devant le comité exécutif national de son parti, qu’il a rencontré ce jeudi avant de paraître faire le bilan de 2021. Comme El Periódico de España l’a appris, il a consacré une bonne partie de son discours à expliquer pourquoi un vote contre l’immeuble malgré le fait que certaines voix importantes, comme le président de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, suggèrent depuis des jours qu’au moins une autre position devrait être envisagée.

Les dirigeants du PP qui ont des doutes à cet égard font appel qu’en réalité non seulement il n’y a pas eu d’abrogationAu lieu de cela, le PSOE et United We Can Government n’ont même pas modifié les parties essentielles de la loi de 2012 de Mariano Rajoy. En supposant, comme le font les partenaires nationalistes de Pedro Sánchez, que la plupart des changements sont « de la fumée & rdquor ;, ils ne comprennent pas que Casado ne retire pas les couleurs du président menaçant, par exemple, d’un abstention.

La critique que cette réforme du travail être fait par arrêté royal loi Il s’est également retourné contre le PP, car précisément cette année-là, son parti l’a approuvé de la même manière, bien qu’il ait ensuite été développé sous forme de projet de loi. Au sein de la direction populaire, ils doutaient de mener cette bataille précisément au cas où l’argument serait boiteux, mais ils ont finalement décidé d’insister car l’urgence des réformes structurelles due à la crise de 2012 était ce qui a poussé Rajoy à agir ainsi. Ils comprennent que la situation actuelle n’y est pour rien et que le règlement aurait dû être débattu au Congrès par les groupes parlementaires. S’il n’est pas finalement traité comme un projet de loi, le PP ira devant la Cour constitutionnelle.

Casado a expliqué à sa famille ce qu’il justifie publiquement ces jours-ci : que votre fête ne peut pas être « béquille & rdquor; par Sanchez ni agir comme un « rinçage & rdquor; des promesses qu’il a faites à ERC et EH Bildu et qu’il ne peut plus tenir. Le leader du PP comprend que, malgré le fait que la réforme du travail de Yolanda Díaz n’est pas du tout ce qu’elle était censée être, sa formation ne peut représenter qu’une alternative et, en aucun cas, soutenir des lois fondamentales comme celles-ci qui, en De plus, ils cherchent à réduire la flexibilité du marché du travail et attaquent les principes défendus par le PP. « Nous ne pouvons pas soutenir ceux qui nous contre-réforme », a répété Casado ce mercredi. L’argument montre clairement que le peuple ne voit aucun pacte substantiel possible avec le gouvernement et que être une alternative implique le rejet de tout accord.

Suivant cette logique, le pacte de Conseil général de la magistrature (accumule trois ans de retard) ne sera pas possible dans cette législature. Casado insiste sur le fait que si sa seule condition est remplie, celle de réformer la loi organique par laquelle les membres sont élus pour que les juges votent directement pour leurs représentants, l’accord pourrait être imminent. Mais le gouvernement n’envisage pas de changer le système actuel et, par conséquent, il n’y a pas d’approche. La théorie du PP continue à être que la pression de l’Europe forcera le gouvernement à céder dans sa demande. Moncloa le nie.

Et à ce refus aux accords s’ajoute le récent appel électoral en Castille-et-León, qui entamera un nouveau cycle politique avec au moins deux rendez-vous aux urnes en 2022. L’Andalousie ira plus tard, on ne sait pas encore si avant ou après été. Quoi qu’il en soit, Casado a ordonné à sa fête renverser complètement dans la réélection d’Alfonso Fernández Mañueco comme président de son autonomie, conscient que cette victoire continuera d’augmenter ses options pour atteindre la Moncloa. Comme ce journal l’a publié, Casado fait confiance à ses options pour enchaîner les victoires régionales similaires à celles de Madrid, qui permettent au PP de gouverner seul même s’ils n’atteignent pas la majorité absolue.

C’est le seul objectif pour le 13 février. Et entrer en campagne pré-électorale implique aussi une resserrement avec le gouvernement qui semble déjà n’avoir aucune fin jusqu’en 2023, date à laquelle auront lieu les générales, et avant le reste des régionales et municipales. Manueco était le seul baron populaire qui se rendit en personne à Gênes pour s’adresser aux grands cadres du parti.

Le leader populaire a précisé qu’il a le soutien de toutes les structures et que même les processus organiques en cours (congrès régionaux) seront parqués jusqu’à ce que la date des élections passe. Pas de distractions, pas de combats internes. La bataille de Castilla y León points des voies nationales. La preuve en est le slogan que Mañueco utilise dans son pays, lorsqu’il parle du fait que l’avance électorale jusqu’à présent est de « Sanchismo ou futur & rdquor; et que ce à quoi les électeurs devraient penser est «d’empêcher le sanchismo d’errer autour de Castilla y León & rdquor;. Avec ces osiers, il ne fait aucun doute que ce sera une campagne qui ira au-delà des frontières autonomes, et dans laquelle Casado sera impliqué dès le premier jour.

Comme dans toutes les nominations électorales du PP, la politique économique jouera un rôle clé. Avec aussi l’idée de confronter son modèle (en fait, en coalition avec Ciudadanos dans l’affaire Castillan-León) avec celui du gouvernement central, qui Casado l’a décrit comme « désastreux & rdquor; dans toutes ses variantes. Et, tout particulièrement, dans les pronostics de la reprise. Le leader du PP a reproché à Sánchez dans son bilan d’avoir conduit l’Espagne à être « le pire pays en termes d’inflation, de déficit, de croissance et celui qui accumule le plus de dette publique ». Les populaires avertissent le gouvernement depuis des mois des conséquences de ne pas avoir mis à jour leurs perspectives après que les principales organisations internationales aient abaissé leurs prévisions de croissance.