Cascarilla : « s’entendre sur la régulation de la cryptographie est une opportunité »

Les membres de l’industrie de la cryptographie sont assis sur le bord de leur siège à l’approche de l’audience sur la réglementation de la cryptographie devant le House Financial Services Committee. Le cofondateur et PDG de Paxos, Chad Cascarilla, a parlé du sujet dans une récente interview et a fait part de ses attentes sur ce qui pourrait se passer ensuite.

Il a noté qu’il y a un certain nombre d’angles que la Chambre devra considérer l’industrie et la réglementation de la cryptographie, et poser des questions importantes telles que « Comment cela affectera-t-il l’avenir ? » ou « Comment cette technologie va-t-elle changer des vies ? »

Cependant, il a noté que cela se concentrera également en grande partie sur le dollar et son évolution. Le type de produit que représente le dollar devient différent. Les gens l’utilisent de différentes manières et, par conséquent, leur vie quotidienne change également. La maison devra également considérer ces choses avant de prendre une décision. Bien sûr, les États-Unis doivent maintenir leur primauté financière, mais aussi s’adapter aux nouveaux changements qui se produisent dans le monde, et cela signifiera adopter la crypto-monnaie sous une forme ou une autre, à un moment donné.

L’industrie de la crypto-monnaie a besoin de règles

Une chose sur laquelle Cascarilla était assez clair, c’est que l’industrie de la cryptographie a besoin de clarté, de cohérence et de certitude, c’est pourquoi tout le monde est impatient d’obtenir une sorte de réglementation avec laquelle travailler.

Ce sont tous des sujets importants, comme vous l’avez souligné, et il y a beaucoup de choses à aborder, donc pour le moment, tout cela fait toujours partie d’une conversation en cours. Il a toutefois déclaré qu’il considérait cela davantage comme une opportunité pour « le marteau de tomber », en particulier dans le cas de Paxos, qui a toujours adopté la réglementation.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait personnellement devoir être abordé en premier, il a déclaré qu’il y avait plusieurs éléments qui devaient être clarifiés dès que possible, notamment la compréhension des actifs, la classification des actifs dans les zones grises de la cryptographie et la question de la sécurité. .

