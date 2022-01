Casemiro après la défaite 1-0 contre Getafe : « Nous nous sommes battus jusqu’au bout »

Le milieu de terrain du Real Madrid Carlos Henrique Casemiro s’est entretenu avec la presse après la défaite 1-0 de l’équipe contre Getafe ce dimanche, lors du premier match de 2022 pour Los Blancos. Le joueur brésilien a voulu faire preuve d’un certain optimisme après une défaite aussi décourageante.

«Ce maillot exige que nous ne perdions jamais, mais nous avons eu des chances et si nous ne réussissons pas, ce devrait être comme nous l’avons montré, en nous battant jusqu’au bout. Tout le monde est engagé, nous avons une belle équipe. Nous devons toujours essayer de prendre trois points mais nous devons avancer maintenant », a déclaré Casemiro.

Il a été interrogé sur l’erreur de Militao, qui a conduit au seul but de Getafe.

«C’était un match difficile et compliqué. Lorsque nous échouons, nous le faisons en équipe, mais nous devons être justes, aujourd’hui, il s’agit d’une erreur individuelle d’un gars qui a été l’un de nos meilleurs joueurs récemment. C’est ainsi que va le football et nous devons être concentrés. Nous avons travaillé et nous nous sommes battus dur, mais c’est fini maintenant et nous devons nous tourner vers le match de la Copa », a-t-il ajouté.

Casemiro se reposera probablement lorsque le Real Madrid visitera Alcoyano lors du match aller des seizièmes de finale de la Copa del Rey, car Ancelotti devrait faire tourner son équipe et donner une chance à quelques réserves. Dans ce contexte, Eduardo Camavinga, Antonio Blanco et Fede Valverde se disputeront le poste de titulaire en tant que milieu de terrain défensif de l’équipe.