Casemiro : « C’est un privilège de jouer si longtemps dans le plus grand club du monde »

Le milieu de terrain du Real Madrid et international brésilien Casemiro a parlé de sa carrière de huit ans avec le club dans une interview avec ESPN (via MARCA).

Le joueur de 29 ans a parlé du « privilège » de jouer avec le Real Madrid et de ce qu’il a accompli au club.

« C’est un privilège de jouer si longtemps dans le plus grand club du monde et je pense que je n’aurai vraiment une idée de l’ampleur de ce que j’ai accompli que lorsque tout cela se terminera un jour. »

Il a également pris le temps de parler des relations avec certains de ses coéquipiers et de la chance qu’il a de jouer avec eux, à savoir son partenariat au milieu de terrain avec Luka Modric et Toni Kroos. Ainsi que Karim Benzema et la jeune star de l’évasion Vinicius.

« Je vais apprécier le fait que j’ai joué avec eux [Modric and Kroos] depuis longtemps et je dirai à mes petits-enfants que j’ai joué avec deux joueurs exceptionnels, deux icônes du jeu.

« C’est un privilège de jouer avec Benzema et je le soutiens vraiment pour remporter le Ballon d’Or. Ce que je peux dire, c’est que Vinicius est en pleine forme en ce moment, une période spéciale, et il est jeune aussi, il a tellement de potentiel de croissance.

Le vétéran du club a également mentionné le manager Carlo Ancelotti et son impact sur le retour au club cette saison.

« Il a 62 ans, a été dans le football pendant plus de 40 ans et a tout gagné, mais sa détermination à gagner et à partager son expérience avec nous chaque jour est incroyable. »