Casemiro éliminé contre l’Athletic Bilbao avec suspension

Le Real Madrid sera privé du milieu de terrain Carlos Casemiro lorsqu’il affrontera l’Athletic Bilbao à San Mames mercredi prochain. Casemiro a écopé de son cinquième carton jaune lors du match nul 0-0 de Madrid contre Cadix et il sera donc suspendu lors de la visite des Blancos à Bilbao.

Casemiro est un partant incontesté dans le milieu de terrain du Real Madrid et encore plus dans les matchs difficiles où l’équipe pourrait ne pas être en mesure de contrôler le tempo du match. Sans lui, Camavinga et Valverde se disputeront la place de titulaire en tant que milieu de terrain défensif, mais Ancelotti pourrait même ne pas avoir le choix si Luka Modric n’est pas autorisé à jouer après avoir été testé négatif pour Covid-19 vendredi dernier.

Camavinga a joué quelques minutes positives en tant que milieu de terrain défensif de l’équipe lors de la victoire convaincante du Real Madrid contre la Real Sociedad, il sera donc probablement l’élu d’Ancelotti pour jouer à la place de Casemiro lorsque Los Blancos affronteront l’Athletic. Si tel est le cas, Camavinga aura une bonne occasion de prouver qu’il peut avoir un impact même s’il n’est pas un milieu de terrain défensif naturel.