Casemiro : « Je dirai à mes petits-enfants que j’ai joué avec Kroos et Modric »

Le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a parlé à ESPN dans une interview où il a félicité la plupart de ses coéquipiers, mais principalement ses partenaires de la ligne médiane Toni Kroos et Luka Modric.

« Jouer ces nombreuses années dans le plus grand club du monde est un privilège, et je pense que je ne comprendrai ce que j’ai construit qu’à la fin de ma carrière. Jouer aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos est un honneur. J’apprécierai le fait d’avoir joué avec eux pendant tant d’années et je dirai à mes petits-enfants que j’ai eu l’occasion de jouer avec deux icônes du football, deux joueurs exceptionnels », a déclaré Casemiro.

Vinicius et Benzema mènent l’offensive madrilène cette saison et Casemiro voulait également les féliciter.

«Je peux dire que Vinicius vit le meilleur moment de sa carrière, c’est un moment spécial pour lui et il est encore jeune, il a donc une marge de progression. A propos de Benzema, c’est un honneur de jouer avec lui et je le soutiens vraiment pour qu’il puisse remporter le Ballon d’Or cette saison », a ajouté le milieu de terrain.

Casemiro a été interrogé sur les différences entre Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti.

« Chaque entraîneur a sa propre façon de travailler et heureusement, nous nous adaptons bien au style de Carlo Ancelotti, comme nous l’avons fait avec Zidane pendant de nombreuses années. Je voudrais cependant souligner une chose à propos d’Ancelotti, c’est un homme de 62 ans qui a passé plus de 40 ans dans le football, a tout conquis et a toujours une incroyable détermination à gagner et à nous apprendre avec son expérience », a expliqué le milieu de terrain.

Le journaliste d’ESPN a ensuite interrogé Casemiro sur N’Golo Kante, qui a joué un rôle déterminant pour Chelsea alors que le club basé à Londres a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Casemiro a conclu son entretien en livrant une réponse de qualité.

« J’aimerais que vous répondiez à cette question, mais je voudrais rappeler à tout le monde que Kante, qui est un joueur extraordinaire, a joué un rôle différent pour Chelsea, avec plus de liberté d’attaque et avec Jorginho comme milieu de terrain défensif. Il est également important de mentionner qu’il y a d’autres joueurs de haut niveau dans ma position comme Busquets ou Fabinho, mais je suis heureux d’être mentionné comme l’un des meilleurs, je suis heureux et je continue de travailler pour m’améliorer de plus en plus », a-t-il déclaré.