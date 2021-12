Casemiro : « Je suis un humain et pas un robot »

Casemiro était le joueur choisi pour la conférence de presse d’avant-match avant le match de l’Inter de mardi. Concernant la bataille pour la première place, il a déclaré : « Nous abordons chaque match avec respect. Nous jouons pour la première place contre une grande équipe. »

Interrogé sur la question des rotations – ou de leur absence -, il a répondu : « On en parle toujours, mais le personnel fait très attention à tout. Nous avons une grande profondeur dans cette équipe, avec Camavinga, Fede, Isco, Asensio et d’autres. C’est l’équipe dans son ensemble qui remporte les titres. Pour moi, je suis un humain et non un robot. Mais, le personnel surveille tout.

Casemiro sur les jeunes Brésiliens

Il y a plusieurs Brésiliens dans cette équipe du Real Madrid, Casemiro étant beaucoup plus âgé que Vinícius, Rodrygo et Militão. Interrogé à ce sujet, il a déclaré : « Il y a des exigences envers tous les joueurs du Real Madrid. Peu importe que vous ayez 18 ou 35 ans. C’est pourquoi c’est le plus grand club du monde. Cela peut être difficile d’arriver du Brésil, mais je dis aux jeunes d’en profiter, toujours avec humilité et travail acharné. Avec Vinícius, c’est un privilège de le voir comme ça. La différence avec l’année dernière est qu’il peut toujours gagner des matchs même s’il n’a pas sa meilleure performance, comme contre Séville. »

Casemiro sur Mbappé

Comme c’est toujours le cas ces jours-ci, le joueur faisant la conférence de presse a été interrogé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé. À propos du Français, Casemiro a déclaré : « Ce n’est pas notre joueur, donc je ne peux pas vraiment parler de lui. Mais, il serait un joueur de haut niveau et compatible avec n’importe qui, y compris Vinícius.