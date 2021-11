Casemiro manquera l’Argentine-Brésil en raison d’une suspension

11/12/2021 à 08:41 CET

Le milieu de terrain brésilien Carlos Henrique Casemiro manquera le match de mardi prochain contre l’Argentine, à San Juan, en raison de l’accumulation de cartons jaunes, lors des éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le footballeur du Real Madrid a été averti d’un penalty et a été averti à la 83e minute en la victoire 1-0 de ce jeudi sur la Colombie au stade Neo Química Arena de Sao Paulo.

Comme il s’agit du deuxième avertissement qu’il reçoit pendant la compétition, Casemiro ne pourra pas disputer le prochain match des tours qualificatifs., qui sera face à Albiceleste, son bourreau en finale de la Copa América au Brésil 2021.

La Canarinha, leader du classement et invaincu avec 11 victoires et 1 nul en 12 matchs, a obtenu son billet pour Qatar 2022 après avoir battu l’équipe du café, grâce au but solitaire de Lucas Paquetá et à la passe de Neymar.