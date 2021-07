Casemiro, Militao et Vinicius sont tous présents alors que le Brésil bat le Pérou 1 – 0 et se qualifie pour la finale de la Copa America

Le Brésil a de nouveau atteint la finale de la Copa America après un tournoi presque sans faute, où il est resté invaincu après six matchs – marquant 12 buts et n’en concédant que deux dans le processus.

Eder Militao n’a pas beaucoup figuré lors des derniers matchs, l’entraîneur-chef du Brésil Tite étant parti avec Thiago Silva et Marquinhos à l’arrière. Pendant ce temps, Vinicius, jusqu’à présent, n’avait joué que 32 minutes dans ce tournoi. Les deux joueurs ont commencé ce match sur le banc, mais sont entrés dans le match par un triple sous-marin à la 84e minute lorsqu’ils ont, avec Fabinho, remplacé Fred, Richarlison et Renan Lodi.

Casemiro, cependant, a joué dès le début et a joué les 90 minutes complètes sur le côté droit d’un double pivot aux côtés du milieu de terrain de Manchester United Fred. Il a été impliqué dans plusieurs belles séquences offensives et passes à une touche en première mi-temps alors qu’il s’est bien combiné avec Lucas Paqueta, Neymar et Richarlison. Ces quatre-là en particulier ont été d’énormes instigateurs en attaque alors que le Brésil a découpé le Pérou à maintes reprises en première mi-temps. Le Pérou, défendant dans un 5-4-1, a gardé tout le monde derrière le ballon à l’exception de l’attaquant Gianluca Lapadula. Ainsi, ils ont eu du mal à obtenir des attaques en transition, et même s’ils ont essayé de rester compacts défensivement, ils ont eu du mal à limiter l’espace entre les lignes pour que les coureurs brésiliens trouvent de l’espace. Ils ont également permis à Casemiro et Fred de choisir toutes les passes qu’ils voulaient. sans subir de pression.

Casemiro a eu deux stingers à longue distance qui ont forcé les arrêts du gardien péruvien Pedro Gallese.

Le Brésil a ouvert le score par Paqueta à la 35e minute après une sorcellerie de Neymar :

Le Brésil semblait prêt à écraser une équipe péruvienne impuissante. Mais à la mi-temps, leur entraîneur-chef Ricardo Gareca a fait deux remplacements pour améliorer la forme de son équipe. Plus particulièrement, l’entrée du milieu de terrain offensif Raziel Garcia pour l’un de ses défenseurs a aidé Lapadula en attaque et a immédiatement ramené le Pérou dans le match. Ils ont eu de meilleures opportunités en transition, ont pu mieux garder le ballon et ont donné à Casemiro – battu à trois reprises au milieu de terrain – quelque chose à quoi penser. Ederson a été contraint à plusieurs arrêts importants.

Sur Militao et Vinicius : Le défenseur du Real Madrid a joué à l’arrière gauche pendant son séjour sur le terrain et a bien fait de travailler avec Thiago Silva pour tenir le flanc droit du Pérou à distance. Vinicius, quant à lui, figurait principalement sur l’aile gauche, et a immédiatement semblé actif avec ses dribbles et a eu plusieurs belles touches au cours de son temps limité sur le terrain.

Le Brésil attend maintenant le vainqueur de l’Argentine contre la Colombie.