Casemiro, Militao et Vinicius tous appelés en équipe nationale brésilienne

Trois joueurs du Real Madrid – Casemiro, Eder Militao, Vinicius Jr – ont été appelés dans l’équipe nationale brésilienne pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Équateur et le Paraguay les 4 et 8 juin respectivement. Les qualifications du Brésil, ainsi que leurs matchs de la Copa America, se poursuivront pendant l’Euro 2021 – marquant ce qui sera sûrement un été chargé pour le monde du football ainsi que la gestion de Madrid alors que nous jonglons entre les performances de tous les joueurs et les prêtés avec leurs équipes nationales.

Voici l’équipe complète du Brésil:

Pendant ce temps, Rodrygo Goes, ainsi que le joueur prêté du Real Madrid et l’actuel joueur du Borussia Dortmund Reinier Jesus, ont tous deux été appelés dans l’équipe olympique brésilienne pour les prochains Jeux olympiques d’été de Tokyo. Le Brésil lance sa campagne olympique contre l’Allemagne le 22 juillet au stade international de Yokohama. Ils résident dans le groupe D avec la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite.