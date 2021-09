Casemiro : « Nous devons faire plus attention défensivement »

Le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro a parlé à Movistar + juste après la défaite choquante 1-2 contre Sheriff. Casemiro a reconnu que l’équipe doit s’améliorer afin de concourir pour les trophées cette saison.

« C’est le foot. Nous avons tiré plus de 20 fois, bien joué et l’autre équipe est venue défendre, a tiré deux fois et a marqué deux buts. C’est le football, nous devons faire plus attention défensivement”, a déclaré le milieu de terrain.

Casemiro a fait preuve d’un certain optimisme en disant que l’équipe est sur la bonne voie, même après une défaite aussi terrible et décourageante.

« Il y a plusieurs façons de perdre un match, ce soir nous avons fait du bon travail, leur gardien a fait de nombreux arrêts et nous devons les féliciter car ils ont tiré deux fois et marqué autant de buts. Dans ce club il faut toujours gagner, on sait qu’on est sur la bonne voie, on fait du bon boulot et on a la confiance de notre coach. Nous sommes premiers au classement de la Liga et avons nos options en Ligue des champions. Tout dépend de la façon dont cela se termine », a-t-il expliqué.

Casemiro a conclu son interview en parlant de la précision qui manquait au Real Madrid hier soir.

«Nous avons complètement contrôlé le jeu et avons eu des chances de marquer le 1-0, puis le 1-1 et à la fin, ils ont marqué un grand but. Dans le football, il faut gagner, mais cette année, nous avons joué de mauvais matchs et gagné, ce n’était pas comme ça ce soir. Si vous n’êtes pas précis au départ, cela vous coûte en défense », a-t-il déclaré.