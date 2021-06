Casemiro permet au Brésil de remporter la première victoire de la Copa America contre le Venezuela.

Les trois membres de la cohorte brésilienne du Real Madrid ont participé à la victoire 3-0 de La Seleção contre le Venezuela dimanche soir.

Les champions en titre de la Copa America et les hôtes controversés du tournoi 2021 ont été menés par Casemiro dans le brassard de capitaine avec son coéquipier du Real Madrid Eder Militao le rejoignant dans la formation de départ. Vinicius Junior a commencé sur le banc.

Leurs adversaires ont géré une épidémie de COVID-19 dans l’équipe et pourraient réussir à occuper seulement sept sièges sur le banc des remplaçants (le Brésil en compte près du double). Le onze de départ ne contenait que cinq buts internationaux, deux de moins que Thiago Sliva a réussi pour son pays jusqu’à présent.

7 – Sept joueurs de champ du Brésil ont terminé la première mi-temps avec leur position moyenne dans la moitié de terrain offensive, tandis que huit joueurs de champ du Venezuela ont terminé avec leur position moyenne dans la moitié de terrain défensive. Opposé. pic.twitter.com/iSJPysChZn – OptaJoao (@OptaJoao) 13 juin 2021

Tout cela rend la lecture sombre pour le Venezuela et la première mi-temps s’est déroulée comme on s’y attendait dans ce sens. Le Brésil a raté plusieurs bonnes occasions d’ouvrir le score, Militao parmi ceux qui ont stimulé une opportunité de but. Marquinhos a finalement réussi à mettre le Brésil en tête d’un corner deux minutes avant la mi-temps.

Ce n’était pas vraiment un jeu pour le duo défensif du Real de voler la vedette et bien que les hôtes aient été assez offensifs, Casemiro était discipliné dans son rôle défensif et n’a pas vu le genre d’occasions d’attaque auxquelles il est habitué dans la capitale espagnole. Militao, de même, n’a pas été beaucoup mis au défi en défense et, en dehors de sa chance de but, a bien fait avec le peu qui lui a été demandé.

Neymar a finalement doublé l’avance du Brésil depuis le point de penalty après que l’ancien arrière latéral madrilène Danilo ait été éliminé dans la surface. Si le match était à sens unique à 1-0, c’était pratiquement une précession à 2-0.

Vinicius Junior et Fabinho, diplômé de cantera, ont remplacé Fred et Gabriel Jesus sur le banc à cinq minutes de la fin et le Brésil a complété le score deux minutes plus tard. Neymar, ayant raté un gardien pour porter le score à 3-0 plus tôt, a pris le ballon devant le gardien et a trouvé la poitrine de Gabrigol pour terminer au premier poteau.

Le Brésil affrontera le Pérou vendredi dans une répétition de la finale 2019 et pourrait se qualifier pour la phase à élimination directe avec une victoire.