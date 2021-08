Casemiro prolonge son contrat avec le Real Madrid

Casemiro a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2025. Le milieu de terrain international brésilien a rejoint le Real Madrid en 2013 et a passé du temps dans le système des jeunes et en prêt à Porto avant de faire son entrée.

Nouveau contrat pour Casemiro

Partie intégrante de l’équipe

Casemiro fait désormais partie intégrante de l’équipe du Real Madrid. Le milieu de terrain défensif fait partie des premiers noms sur la feuille d’équipe, et le Real lutte sur le terrain en son absence. Il a fait ses débuts seniors en 2010 pour Sau Paulo dans la Serie A brésilienne. Il a disputé 111 matches avec le club et a remporté la Copa Sudamericana 2012. En janvier 2013, il a été prêté au Real Madrid, jouant initialement pour la face B de la division Segunda. Il a fait ses débuts seniors en avril de la même année et a ensuite rendu son déménagement permanent au cours de l’été.

Casemiro a fait 288 apparitions sous le maillot du Real Madrid jusqu’à présent, marquant 30 buts. Il faisait partie du record du Real en Ligue des champions en 2014, 2016, 2017 et 2018. Le joueur de 29 ans fait désormais partie des joueurs seniors d’une équipe qui comprend des joueurs plus jeunes tels que Fede Valverde, Vinicius Junior et plus encore. Pendant son séjour dans la capitale espagnole, il est devenu un favori des fans et continue d’être très aimé.

La nouvelle ère de la Liga est inaugurée

C’est une nouvelle ère de la Liga qui arrive maintenant. Pendant des années, la ligue pouvait se vanter d’avoir accumulé sans doute les meilleurs joueurs du monde. Lorsque Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s’aligneraient l’un contre l’autre lors du Clasico, le monde entier les regarderait. Les deux ont maintenant quitté la ligue, le transfert de Lionel Messi au PSG ayant lieu trois ans après que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus en Serie A. Un Atletico Madrid inspiré de Luis Suarez a remporté le championnat la saison dernière, et ses deux rivaux sont sans doute plus faibles.

Barcelone s’appuiera sur Memphis Depay, Griezmann, Sergio Aguero et Martin Braithwaite. Le Real, quant à lui, espère une course soutenue sans blessure d’Eden Hazard, même si cela pourrait s’améliorer pour les champions de la Liga 2019-2020 si leur volonté de signer Kylian Mbappe se concrétise. Que ce mouvement se produise ou non, cependant, il est d’autant plus important de garder leurs principaux acteurs. Avec Raphael Varane et Sergio Ramos partis, Casemiro est maintenant plus crucial que jamais.

Photo principale

Intégrer à partir de .