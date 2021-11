Casemiro, tricentenaire avec le Real Madrid

11/03/2021 à 19:40 CET

Le milieu de terrain du Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, a atteint le 300 rencontres officielles avec le club blanc et il est le troisième joueur brésilien à avoir porté le maillot blanc le plus de fois dans l’histoire après Marcelo (532) et Roberto Carlos (527). Au cours de cette période, il a inscrit 30 buts et 25 passes décisives et est devenu l’un des joueurs les plus importants du noyau de l’équipe.

Le Brésilien, arrivé de Sao Paulo en 2013 en échange de six millions d’euros, Il a repris le milieu de terrain du Real Madrid avec Toni Kroos et Luka Modric et a été l’un des principaux responsables de la tyrannie blanche en Ligue des champions.. Avec Zidane sur le banc, le milieu de terrain a remporté trois titres consécutifs entre 2016 et 2018.

300 – @Casemiro disputera son 300e match avec @realmadrid toutes compétitions confondues (30 buts et 22 passes décisives), devenant ainsi le troisième joueur brésilien 🇧🇷 à atteindre ce chiffre en Blanc après Marcelo Vieira (532) et Roberto Carlos (527). Hiérarchie. pic.twitter.com/5LDL38jS4A – OptaJose (@OptaJose) 3 novembre 2021

L’ancien del Porto a un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et a actuellement une valeur marchande allant jusqu’à 70 millions d’euros, selon Transfermarkt. Au cours de la saison 2021/22 en cours, le milieu de terrain a participé à tous les matchs de cette saison à l’exception de la sixième journée de Liga contre Majorque : au total, il a joué 13 matchs et 1 062 minutes.

Real Madrid, une nouvelle étape avec Carlo Ancelotti

Les Blancs ont entamé une nouvelle étape sous la houlette de l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, qui a repris les rênes pour la deuxième fois après l’avoir fait entre 2013 et 2015 et en conquérant La dixième. Après le départ de Zinedine Zidane, vainqueur de trois éditions consécutives de Ligue des champions entre 2016 et 2018, l’ancien de Chelsea, du Bayern ou d’Everton, entre autres, entame la reconstruction de l’équipe.

L’équipe de la capitale est restée vierge la saison dernière après avoir perdu contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions et n’a pas réussi à vaincre l’Atlético de Madrid en Liga, qui a fini par remporter le trophée dans une fin de saison serrée.. Il n’a pas non plus réussi à la Copa del Rey, lorsqu’il est tombé face à Alcoyano au premier tour.