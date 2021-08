Caserne du monastère ressuscité de Diablo 2 – Où se trouve le monastère ?

Trouver le La caserne ressuscitée de Diablo 2 est l’un de ces scénarios « juste sous votre nez ».

Le monastère lui-même n’a peut-être pas de signalisation claire, mais il existe un moyen simple de le trouver. Assurez-vous simplement d’être prêt pour des combats exténuants avant d’y arriver.

Casernes ressuscitées de Diablo 2 | Où est le monastère ?

Il est facile de se perdre sur le chemin du monastère, mais le trouver est étonnamment simple. Vous n’avez qu’à rester sur la route. Traversez les Marais Noirs et suivez la route. Cela vous mènera finalement aux hautes terres de Tamoe, et la route à travers les hautes terres de Tamoe vous mènera aux portes du monastère Rogue.

Cependant, cela vaut la peine de passer du temps à errer dans la nature avant de vous diriger vers la nouvelle zone.

Casernes ressuscitées de Diablo 2 | La Caserne

Le monastère est une toute nouvelle partie de Diablo 2, et pas seulement parce que c’est une nouvelle étape. Alors que le niveau de la zone est juste un plus élevé que les Highlands, les ennemis que vous affronterez à l’intérieur sont beaucoup plus difficiles que ceux que vous avez rencontrés auparavant.

Naturellement, ils deviennent plus difficiles au fur et à mesure que vous vous aventurez dans le monastère. Vous affronterez d’abord les Bone Mages et Rogues, avant qu’ils ne soient progressivement remplacés par Devilkin et le Death Clan.

Les casernes sont la partie la plus éloignée du monastère, après la prison. Le patron Smith vous attend une fois arrivé, mais vous n’avez pas nécessairement à traiter avec lui de la même manière que les autres patrons. Le but est d’obtenir le Malus Horadric, afin que vous puissiez laisser le Smith en vie s’il cause trop de problèmes.

Les attaques à distance sont un bon choix si vous choisissez d’engager le Smith. Ses attaques au corps à corps infligent de lourds dégâts à moins que vous ne disposiez d’un équipement puissant, ce que vous ne ferez probablement pas la première fois.

C’est tout ce que vous devez accomplir dans le monastère de Diablo 2 Resurrected pour le moment, alors sortez avec Horadric Malus en main pour terminer la quête Outils du commerce. Si vous avez besoin d’une expérience supplémentaire à votre actif, terminez certaines des quêtes supplémentaires, telles que celles qui découlent de la quête À la recherche de Caïn. Ne comptez pas sur les réinitialisations de compétences, cependant. Ce n’est pas aussi facile que vous le pensez.

Activision Blizzard est actuellement aux prises avec les retombées d’un important procès avec l’État de Californie pour harcèlement généralisé, qui a jusqu’à présent évincé le président et chef des ressources humaines de Blizzard. Dans une déclaration abordant le procès, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les responsables seraient tenus responsables, bien que de nombreux employés estiment qu’il a ignoré leurs demandes.

À la suite du procès, Activision a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit au procès, et un certain nombre de sponsors se retirent d’Overwatch et de Call of Duty Leagues. Beaucoup au sein des différents studios du groupe ont formé une coalition pour exiger une action réelle des chefs d’entreprise.