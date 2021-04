Casetify lance des coques MagSafe personnalisables pour la famille iPhone 12

La société d’accessoires pour appareils Casetify a présenté ses premiers étuis MagSafe personnalisables pour la famille iPhone 12. Casetify est bien connu pour ses formidables collaborations avec des marques emblématiques ainsi que pour ses accessoires hautement personnalisables. Les nouveaux boîtiers MagSafe sont disponibles dans une variété de styles et ont des tonnes d’options pour les personnaliser.

Les nouveaux boîtiers MagSafe de Casetify sont disponibles dans trois styles différents. Il existe un boîtier transparent simple avec un réseau d’aimants MagSafe visible, un boîtier transparent renforcé plus protecteur et un boîtier au fini miroir en trois couleurs. Vous pouvez personnaliser tous ces cas avec le texte de votre choix dans un tas de polices et de mises en page différentes. Vous pouvez choisir parmi 16 couleurs de texte différentes, ainsi qu’une option arc-en-ciel.

En plus d’être personnalisables, les étuis MagSafe de Casetify sont antimicrobiens et la société affirme qu’ils resteront à 99% exempts de germes. Casetify a également fabriqué les nouveaux boîtiers MagSafe à partir de 50% de matériaux recyclés.

Vous pouvez commander l’un de ces étuis aujourd’hui sur le site Web de Casetify pour iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max. Le boîtier du miroir est au prix de 65 $ tandis que les cas clairs sont au prix de 70 $ pour le modèle standard et 80 $ pour le modèle renforcé. Ils commencent à être expédiés la quatrième semaine d’avril.

