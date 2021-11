Casey Affleck officialise sa relation avec Caylee Cowan IG

C’est la saison des menottes et Casey affleck s’est trouvé un nouvel amour.

L’acteur de Manchester By the Sea, connu pour garder les détails de sa vie privée privés, s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il était en couple avec l’actrice, Caylee Cowan.

Le jour de Thanksgiving, le 25 novembre, l’acteur oscarisé s’est jeté sur la star de Willy’s Wonderland et a partagé des instantanés sincères de leur sortie, dans laquelle ils ont tous deux donné du sang à la Croix-Rouge.

« @cayleecowan s’est présenté », a écrit Casey en légende d’une partie de son compte Instagram. « Elle n’est pas sur la liste active de Love [the baseball team he plays for], mais elle est MON Amour, et elle se montre TOUJOURS quand ça compte. »

Il a poursuivi: « Cependant, Caylee n’est généralement pas enthousiasmée par les aiguilles, le sang, etc. Y a-t-il une chance que je meure?’ La réponse était non, bien sûr. »