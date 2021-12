Casey Cooper du défi épouse Kyle Toups après l’annonce de son bébé

Les défis Casey tonnelier est officiellement hors marché !

Le dimanche 5 décembre, la star de MTV a épousé son petit ami de longue date, Kyle repulpe, moins d’un mois après avoir annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Les deux tourtereaux se sont mariés au Peach Orchard dans les Woodlands, au Texas, juste à l’extérieur de Houston, près de l’endroit où ils ont tous les deux grandi, E! News a appris.

La cérémonie de Casey et Kyle était une affaire intime, en présence de la famille proche et des amis, y compris les co-stars du Défi de la mariée. Teck Holmes, Ayanna mackins et Néhémie Clark.

Avant que le couple n’échange ses vœux, Casey a marché dans une allée éclairée aux chandelles jusqu’à une version acoustique de « Kiss The Girl » de La Petite Sirène de Disney. Le frère de Kyle a célébré leur mariage.

Pour son grand jour, la personnalité de la télé-réalité portait une robe de mariée sirène de BHLDN avec des détails en dentelle complexe le long du décolleté et des manches longues. Quant au marié ? Kyle avait toujours l’air suave dans un smoking classique en noir et blanc.