Casey Grillo: Comment j’ai eu le concert de Queensrÿche

Casey Grillo s’est entretenu avec l’hôte de “Breaking Absolutes” Peter Orullian sur la façon dont il a fini par obtenir le concert QUEENSRŸCHE en remplacement du batteur original du groupe Scott Rockenfield.

Depuis quatre ans, Grillo remplit depuis Rockenfield, qui s’est éloigné de QUEENSRŸCHEles activités de tournée de début 2017 pour passer du temps avec son jeune fils.

A demandé comment sa relation de travail avec QUEENSRŸCHE est venu à propos, Casey dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’étais à l’occasion des 20 ans de ma femme et moi sur un bateau; nous étions sur un bateau de croisière. Et nous nous sommes mariés à une période amusante de l’année, c’est-à-dire les vacances de printemps ici en Floride. Donc, le 16 mars est notre anniversaire, et nous nous sommes dit: «Partons sur un bateau de croisière». … Tout à coup, je reçois cet appel téléphonique. Et je me dis: «Wow, mon téléphone fonctionne réellement», parce que nous étions un peu à côté de la Floride, donc ce n’était pas trop loin du rivage. Et c’est Todd La Torre, le chanteur de QUEENSRŸCHE. Et il a dit: “Hé, je dois te parler.” Je dis: ‘Mec, je suis en mer en ce moment. C’est probablement huit dollars la minute. Il est comme ‘Allez télécharger Viber et rappelle-moi. Je n’ai même pas reçu le forfait Internet. J’étais, comme, ‘je suis en vacances. Je ne vais regarder aucun truc commercial. Rien.’ Il dit: «Je paierai le forfait Internet. Allez le chercher. Je suis, comme, “D’accord.” Alors je suis allé et j’ai Viber. Je l’ai rappelé et je suis assis là à lui parler.

“Ma femme et moi, nous sommes tombés amoureux ensemble en écoutant QUEENSRŸCHE,” il a continué. “QUEENSRŸCHE C’était un peu notre musique au début de notre relation, quand nous avons commencé à sortir ensemble et tout ça. C’était donc comme notre thème musical derrière nous. Le premier spectacle que nous sommes allés voir ensemble était [QUEENSRŸCHE on the] ‘Terre promise’ [tour]. Nous sommes donc de grands fans. Et j’étais un grand fan quand j’étais enfant.

“Donc Todd‘s, comme’ Il y a une émission qui Scott ne peut pas faire. Sa copine va avoir un bébé. Voudriez-vous le faire? Je dis: «Ouais». Je vais, “Quand est le spectacle?” Et littéralement, c’était huit jours après ma descente du bateau de croisière. [And I go], “Mec, je n’ai pas le temps de me préparer.” Et il a dit: ‘Mec, tu peux faire ça.’ … Il est comme: “Téléchargez toutes ces chansons.” Et il y a des choses que je connaissais – les choses héritées – mais ensuite il y avait toutes ces choses que je ne savais pas. Alors je me dis: “ Wow, je vais travailler là-dessus. ” Je lui ai dit au téléphone: «Je ne pense pas pouvoir faire ça. Et tout le temps ma femme me donne des coups de pied sous la table [laughs]: “Vous faites ça.” J’ai donc écouté ma femme, ce qui me réjouit – elle m’a donné un coup de pied assez fort. Et c’est à peu près comme ça que ça s’est passé. Et je suis rentré chez moi. Et huit jours avant de devoir prendre l’avion, je travaillais huit, dix heures par jour, et ma femme fourrait de la nourriture sous la porte du studio: «Vous restez là-bas jusqu’à ce que ce soit vrai. Et mon premier concert a eu lieu le jour du poisson d’avril 2017 à El Cajon, en Californie. “

Plus tôt ce mois-ci, Rockenfield lancé un nouveau cryptique QUEENSRŸCHEsite Web centré sur la musique qui impliquait qu’il préparait son retour sur la scène musicale. Sa dernière activité sur les réseaux sociaux est survenue quatre mois après avoir rejeté les suggestions de démission QUEENSRŸCHE ou retiré de la musique. En janvier, le batteur a partagé une mise à jour sur Facebook dans lequel il a dit que les fans “n’ont pas été informés des faits par aucun moyen” et a promis qu’il offrirait plus de détails à une date ultérieure.

Une semaine après Rockenfield a mis en ligne son site Web Queensryche2021.com, La Torre a annoncé qu’il vendait l’une des quatre paires de baguettes restantes utilisées par Scott lors des enregistrements de batterie de l’album éponyme du groupe en 2013. Le jour suivant, Rockenfield retourné à son Facebook page sur laquelle apparemment faire un balayage Todd au cours du déménagement, écrivant: “En tant que propriétaire d’une entreprise de marque corporative depuis plus de 40 ans maintenant, on m’a une fois demandé: si un ’employé / embauché / sous-traitant / ou tout autre employé similaire’ s’engage dans des remarques inacceptables et désobligeantes envers leur soi-disant «EMPLOYEUR ou BÉNÉFICATEUR», alors il est fort probable que cette personne ait encore besoin d’être éduquée et nourrie pour acquérir une expérience bien nécessaire et, avec un peu de chance, avoir du respect et de la gratitude ».

Les pistes de batterie sur QUEENSRŸCHEdernier album de 2019 “Le verdict”, ont été établis par La Torre, qui a appris à jouer de la batterie à un âge précoce.

Près d’un an après avoir joué son premier spectacle avec QUEENSRŸCHE, Casey a annoncé sa sortie de son groupe précédent KAMELOT afin de poursuivre “d’autres efforts musicaux” ainsi que de s’occuper de sa compagnie de peaux de tambour “en pleine croissance” DrumStatic.