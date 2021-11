Cash App reçoit 1,8 milliard de dollars de revenus Bitcoin

Hier, Square a publié son rapport de profits et pertes correspondant au troisième trimestre 2021. On y voit que Cash App, son service de paiement P2P, a généré 1,8 milliard de dollars de Bitcoin au cours de cette période.

Comment Square s’est-il comporté au troisième trimestre ?

Selon le rapport sur les résultats, l’application Cash de Square a généré 42 millions de dollars de revenus bruts. Et alors que les revenus de Bitcoin s’élevaient à 1,8 million de dollars, la réalité est qu’ils ont diminué par rapport au deuxième trimestre de l’année.

La société a expliqué la baisse des revenus de Bitcoin compte tenu de la « stabilité relative du prix du Bitcoin » au cours de ce trimestre, qui « a affecté l’activité de trading par rapport aux trimestres précédents ».

De plus, Square a également ajouté que les revenus et les gains bruts en Bitcoin peuvent varier dans le temps. Essentiellement à cause d’un problème lié à la demande des clients et au prix du marché.

Pour sa part, le chiffre d’affaires net total de Square était de 3,38 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 27% par rapport à l’année dernière. Alors que, en ce qui concerne les bénéfices bruts, ils étaient de 1,13 milliard de dollars.

Ainsi, son bénéfice ajusté par action était de 0,37 $, coïncidant avec les prédictions faites par le marché. Cependant, au niveau des revenus, il était inférieur aux prévisions qui indiquaient 4,4 milliards de dollars.

Cela a probablement fait chuter les actions de Square de près de 5% lors de la publication des échanges.

La prudence sur la crypto demeure

Il convient de rappeler que le seul crypto proposé par Cash App est Bitcoin et, du moins pour le moment, ils n’ont manifesté aucune intention d’en ajouter d’autres.

Square a récemment annoncé que les personnes de 13 ans et plus pourront utiliser l’application Cash pour déposer, dépenser ou envoyer de l’argent à des amis. Auparavant, l’application était exclusivement disponible pour les personnes de plus de 18 ans.

Cependant, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas accéder aux fonctionnalités d’investissement et bien sûr pas non plus à Bitcoin.

En fait, en apprenant la nouvelle, Michael Saylor, un fan bien connu de Bitcoin, a demandé si les adolescents pouvaient avoir accès à la crypto. Ce à quoi Jack Dorsey, PDG de Square, a répondu non, du moins pour le moment. Cela signifie-t-il qu’à un moment donné, ils pourraient activer l’option dans Cash App ? Nous voulons connaître votre opinion!

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport