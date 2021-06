Cashfree nomme Vaibhav Mehrotra à la tête du marketing

Avec une carrière de plus de 13 ans, Mehrotra a occupé des postes de direction chez DLF Ltd, Max Group, Cognizant Interactive et Photon Interactive

Cashfree, la société de solutions bancaires de paiement et d’API, a nommé Vaibhav Mehrotra à la tête du marketing pour conduire la stratégie marketing de l’entreprise tout au long de sa phase de croissance. Mehrotra sera responsable de la construction de la marque tout en inculquant les meilleures pratiques de l’industrie en matière de marketing de marque, de marketing de produits, de marketing numérique et de performance. Il construira également une solide équipe de marketing sous sa direction.

Avec une carrière de plus de 13 ans, Mehrotra a occupé des postes de direction chez DLF Ltd, Max Group, Cognizant Interactive et Photon Interactive. Dans son rôle le plus récent en tant que responsable de la marque et du marketing, affaires de bureau chez DLF, il a dirigé la charte marketing dans six villes, lancé divers produits et campagnes de marque couvrant les médias acquis, détenus et payés. Il a exécuté diverses campagnes de notoriété de la marque et de génération de demande.

« Vaibhav nous rejoint à un moment où l’industrie de la fintech et Cashfree traversent des perturbations massives. Sa compréhension du secteur B2B aidera à définir des feuilles de route stratégiques et à déployer des solutions marketing pour Cashfree », a déclaré Reeju Datta, co-fondateur de Cashfree, lors de la nomination.

« La fintech est véritablement devenue l’un des principaux moteurs de croissance dans le pays et dans le monde. J’ai hâte de construire et de soutenir notre croissance et les améliorations continues que nous apportons dans le domaine des paiements. C’est une période passionnante pour rejoindre cette organisation innovante et visionnaire », a ajouté Mehrotra.

Cashfree fournit des solutions de paiement complètes permettant aux entreprises en Inde de collecter des paiements et d’effectuer des paiements via toutes les méthodes disponibles avec une intégration simple. Les offres de Cashfree incluent un moyen avancé et facile d’intégrer une passerelle de paiement, une solution de paiement fractionné pour les marchés, une API de vérification de compte bancaire et Auto Collect — une solution de compte virtuel pour faire correspondre les paiements entrants aux clients. Fondé par Akash Sinha et Reeju Datta, Cashfree est l’un des principaux fournisseurs de services de paiement en Inde traitant des transactions d’une valeur de 20 milliards de dollars par an. La société est soutenue par l’investisseur de la Silicon Valley Y Combinator, Apis Partners, State Bank of India (SBI) et a été incubée par PayPal.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.