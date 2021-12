Cashfree Payments s’associe à SonyLIV pour Shark Tank India

Shark Tank India sera présenté en première sur SonyLIV le 20 décembre 2021.

Société de paiement et de solutions bancaires API, Cashfree Payments s’est associée à SonyLIV en tant que partenaire de paiement pour la première édition du salon « Shark Tank India ». L’importance du salon dans le pays ne peut être soulignée car l’Inde compte 38 815 start-ups actives à ce jour. Parmi celles-ci, 1 050 start-ups ont été lancées en 2020. La même année, les start-ups ont levé 11,5 milliards de dollars. D’ici la fin de 2021, les start-up devraient lever 16 à 20 milliards de dollars supplémentaires. Et, tout cela est arrivé et est sur le point de se produire, malgré la pandémie. Cashfree Payments trouve de la valeur dans la collaboration, car ses opérations visant à permettre aux entreprises de numériser et de se développer en fournissant des solutions de paiement distinctives résonnent bien avec le format de Shark Tank. De même, le salon présente des opportunités en or aux startups et entrepreneurs indiens de présenter leurs modèles commerciaux.

« Cela nous fait un immense plaisir de nous associer à Cashfree Payments pour notre première édition de Shark Tank en Inde. Notre collaboration unique et précieuse avec Cashfree ne manquera pas d’améliorer l’écosystème entrepreneurial dynamique du pays. En tant que partenaire de paiement pour cette édition de Shark Tank, nous sommes heureux d’ouvrir cette passerelle pour les esprits innovants à favoriser en synergie avec Cashfree », Ranjana Mangla, vice-président senior et responsable des revenus publicitaires, SonyLIV, Sony Pictures Networks India – Digital Business , mentionné.

Avec plus de 50 % de part de marché, Cashfree Payments est aujourd’hui le leader des décaissements en masse en Inde avec Cashfree Payouts. Récemment, le plus grand prêteur indien, SBI, a investi dans Cashfree, soulignant le rôle de ce dernier dans la construction d’un écosystème de paiement solide. Cashfree Payments travaille en étroite collaboration avec toutes les principales banques pour créer l’infrastructure de paiement et bancaire de base qui alimente les produits de l’entreprise et est également intégrée aux principales plateformes telles que Shopify, Wix, Paypal, Amazon Pay, Paytm et Google Pay. Outre l’Inde, les produits Cashfree sont utilisés dans huit autres pays, dont les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis. « Le salon Shark Tank India est une plateforme qui reconnaît et soutient les jeunes entrepreneurs. Cela est conforme à la philosophie de Cashfree consistant à favoriser l’innovation dans l’écosystème commercial indien et à contribuer à l’initiative Make in India », a déclaré Akash Sinha, co-fondateur et PDG de Cashfree Payments.

