Cashfree soutenu par Y Combinator pour permettre à 3 millions de petits commerçants sur la plate-forme de Dukaan d’accepter les paiements électroniques

Dukaan souhaite que 20 millions de commerçants ouvrent leurs boutiques numériques sur sa plateforme au cours des 12 prochains mois.

Technologie pour les MPME: Cashfree, accélérateur de startups basé aux États-Unis, la passerelle de paiement en ligne soutenue par Y Combinator aidera plus de 3 millions de micro et petits commerçants associés à Dukaan, ce qui les aidera à créer leurs sites Web de commerce électronique et plus encore, dans leurs collections et leurs décaissements de paiements en ligne. Ces marchands auront accès à la suite de commerce électronique de Cashfree qui permet aux entreprises d’accepter les paiements des clients sur leur site Web, leur application mobile, leurs canaux de médias sociaux ou via un lien de paiement. «Notre solution permet aux clients d’effectuer directement des paiements en ligne aux propriétaires de boutiques numériques, garantissant des règlements instantanés en temps réel avec un meilleur flux de trésorerie, une meilleure gestion de la trésorerie et une réduction des risques. Deuxièmement, les commerçants n’ont pas besoin de KYC », a déclaré Akash Sinha, PDG et cofondateur de Cashfree à Financial Express Online. Cashfree est en concurrence avec Paytm, Razorpay, CC Avenue, Bill Desk, Instamojo, etc.

La pandémie a modifié les perspectives des MPME telles que les épiceries vers des solutions numériques, y compris les paiements, car les clients se méfient de plus en plus de l’utilisation de l’argent liquide. Cependant, la courbe d’adoption des solutions numériques a été abrupte pour les commerçants. «Les paiements électroniques réduisent le besoin de contact physique, qui est essentiel dans le monde pandémique actuel, tout en réduisant encore le temps passé sur un appareil mobile pour effectuer un achat par le consommateur, simplifiant ainsi le processus de commerce électronique pour un propriétaire de magasin, », A déclaré Suumit Shah, fondateur et PDG de Dukaan à Financial Express Online. La startup cherche à ce que 20 millions de commerçants ouvrent leurs magasins numériques sur sa plate-forme dans les 12 prochains mois.

Le marché indien des passerelles de paiement devrait atteindre 1,71 milliard de dollars d’ici 2025, contre 446 millions de dollars en 2017, selon Statista. La croissance est déclenchée par la hausse des transactions de commerce électronique. Selon l’Indian Brand Equity Foundation, l’industrie indienne du commerce électronique devrait dépasser le marché américain pour devenir le deuxième plus grand marché du commerce électronique au monde d’ici 2034. Pour la décennie en cours, le marché du commerce électronique devrait passer à 200 milliards de dollars d’ici 2026 contre 38,5 milliards de dollars en 2017. Cashfree a jusqu’à présent levé 40,9 millions de dollars et avait levé pour la dernière fois 35,3 millions de dollars en financement de série B en novembre 2020, selon les données de Crunchbase. Apis Partners, Smilegate Investment, d’autres font partie de ses investisseurs.

