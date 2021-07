Casi 80 euros de descuento dans la Samsung Galaxy Tab S7 FE et Amazon

in

Con el paso del tiempo, las tablet han ido tomando muchos de los atributos técnicos que clásicamente estaban reservados para los móviles. De esta forma, la Galaxy Tab S7 FE 5G c’est une tablette avec un puissant processeur Snapdragon que vemos et muchos dispositivos Android et que ofrece conectividad 5G. Además, si la encontramos con una oferta tan suculenta como esta, mejor que mejor.

La Galaxy Tab S7 FE 5G est une tablette élégante, qui s’adapte aux marcos et aux couleurs suivantes : Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green et Mystic Pink. Télécharger avec un pantalon de 12.4″ de Galaxy Tab S7 FE 5G. Côme décimos, Este modelo est équipé d’un processeur Snapdragon 750G de alto rendimiento para garantizar una total fluidez. Esta acompañada de 6GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que es ampliable mediante tarjetas microSD hasta 1TB.

Ademas. La tavlet dispone de sonido mejorado gracias a la firma AKG, que se complementa con altavoces duales y Dolby Atmos, creando un sonido envolvente e inmersivo para juegos o contenidos multimedia como series o películas. La Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G ne se trouve pas dans l’appartement de la batería, vous avez une capacité de 10,090 mAh, qui est compatible avec une vitesse de chargement impressionnante de 45W. Esto significa que puede cargarse completemente en unos 90 minutos.

En la parte trasera encontramos une caméra de 8 mégapixels, mientras que la caméra selfie es de 5 mégapixels. Pour augmenter la productivité, la Galaxy Tab S7 FE est compatible avec Samsung DeX. De esta forma podremos tener acceso a la apps y archivos para abrirlos fácilmente y convertir la tablette en un PC avec connexion avec un pantalon externe. También incluye un S Pen, que ofrece una baja latencia y una punta suave para una exeriencia de escritura natural. También podremos hacer que todo lo escrito a mano se convierta en texto.

Con gran descuento

La buena noticia es que ahora mismo podemos acheter la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G en solo 623,57 euros. Estamos ante un descuento muy suculento, si tenemos en cuenta que su precio habituel es de 699 euros. Esto supone un descuento de más de 75 euros o lo que es lo mismo, un 11% de descuento. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío, y además pueden elegir pagar esta tablet a plazos, en cuatro cuotas de 159,79 euros. Lo único que no podemos saber es por cuánto tiempo estará disponible esta oferta, por lo que si estás pensando en hacerte con ella, es preferible no tardar mucho en pensarlo.